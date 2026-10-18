The Angry Birds Movie 3 hé lộ hậu trường kỹ xảo, tạo hình Red được tinh chỉnh ra sao?

The Angry Birds Movie 3 hé lộ những chi tiết đáng chú ý trong quá trình tái thiết kế nhân vật Red và phát triển công nghệ kỹ xảo. Theo Patrick Harboun, giám sát kỹ xảo của bộ phim, ê-kíp DNEG Animation không chỉ phải xây dựng lại nhiều thành phần của nhân vật mà còn phát triển quy trình tự động hóa hiệu ứng lông vũ, lông tơ và chuyển động biến dạng, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công của các nghệ sĩ.

Chia sẻ tại hội nghị View Conference ở Turin (Italy), Patrick Harboun cho biết diện mạo quen thuộc của Red được giữ lại có chủ đích. Dù nhân vật được tái thiết kế về mặt kỹ thuật, ê-kíp không muốn tạo ra một cuộc thay đổi quá lớn khiến khán giả khó nhận ra hình ảnh đã gắn bó với thương hiệu.

Nhân vật Red trong The Angry Birds Movie 3.

The Angry Birds Movie 3 do John Rice đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Jason Sudeikis trong vai Red và Rachel Bloom trong vai Silver. Phần phim mới đưa hai nhân vật bước vào hành trình vừa phiêu lưu vừa đối diện với cuộc sống làm cha mẹ. DNEG Animation đảm nhận phần hoạt hình, thay thế Sony Pictures Animation, đơn vị đứng sau hai phần phim trước.

Theo Patrick Harboun, việc tiếp quản dự án không hề đơn giản. Các công cụ tạo lông, dựng hệ thống điều khiển chuyển động và xử lý bề mặt nhân vật từ những phần phim trước không thể chuyển nguyên vẹn sang quy trình sản xuất của DNEG. Đội ngũ phải xây dựng lại mô hình Red từ đầu, thậm chí bắt đầu với phiên bản kỹ thuật số gần như không có lông vũ, trước khi tái tạo diện mạo hoàn chỉnh.

Red được điều chỉnh với lớp lông mềm mại hơn, trong khi mắt và mỏ có bề mặt rõ nét, gợi cảm giác như một món đồ chơi. Để bảo đảm nhân vật vẫn giữ đúng bản sắc, ê-kíp phân tích từng khung hình của các phần phim trước, nghiên cứu hình dáng mỏ, góc mắt và giới hạn biểu cảm. Những dữ liệu này được tổng hợp thành bộ quy chuẩn phong cách cùng thư viện biểu cảm có thể tái sử dụng.

Patrick Harboun nhấn mạnh rằng khi một thương hiệu trở nên nổi tiếng, các nhân vật cũng thuộc về tình cảm của người hâm mộ. Vì vậy, ê-kíp không thể tùy ý thay đổi tạo hình chỉ để tạo dấu ấn riêng.

The Angry Birds Movie 3.

Bên cạnh Red, bộ phim giới thiệu hơn 20 nhân vật mới, trong đó có các con của Red và Silver: Glider, June và bé Olly. Nhân vật Olly tạo ra thách thức kỹ thuật riêng bởi chiếc kính của bé được thiết kế như đôi mắt chuyển động, có mí mắt và lông mày. DNEG phát triển giải pháp mang tên “Pancake Eyes”, sử dụng các phần hệ thống điều khiển khuôn mặt được nhân đôi và làm phẳng phía sau tròng kính, sau đó điều chỉnh lại độ cong để biểu cảm vẫn tự nhiên khi nhân vật co giãn quá mức.

Đáng chú ý, hệ thống hiệu ứng nhân vật do DNEG phát triển có khả năng tự động mô phỏng một số hiệu ứng trên lông vũ, lông tơ và biến dạng cơ thể sau khi chuyển động của nhân vật được duyệt. Hệ thống tạo bản xem trước và xác định những cảnh cần nghệ sĩ can thiệp thêm. Tỷ lệ cảnh có thể xử lý qua quy trình này tăng từ khoảng 25% ở giai đoạn đầu lên 75% ở những giai đoạn sau.

Harboun khẳng định đây không phải công nghệ học máy mà là kết quả của quá trình cải tiến do con người thực hiện. Việc tự động hóa chỉ áp dụng cho khâu xử lý hiệu ứng nhân vật, không có nghĩa 75% cảnh phim được hoàn thiện mà không cần nghệ sĩ.

Ngoài ra, ê-kíp còn phát triển lớp lông phụ xuất hiện khi nhân vật kéo giãn cơ thể để tránh lộ những vùng thiếu lông, cùng công cụ tạo dây thừng, rơm và đạo cụ nhanh chóng. Với The Angry Birds Movie 3, những cải tiến kỹ thuật được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng vẫn bảo toàn diện mạo và tính cách quen thuộc của các nhân vật. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 23/12.