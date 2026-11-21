Tiếp cận sân khấu quốc tế, nâng cao năng lực nghệ sĩ Việt Nam

Được tổ chức từ năm 1986, Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc có lịch sử lâu đời và uy tín tại Hàn Quốc, có sức ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp K-pop. Qua nhiều kỳ tổ chức tại các thành phố lớn ở châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc và Hong Kong (Trung Quốc), GDA đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, giới chuyên môn và khán giả quốc tế.

Việc GDA tổ chức tại Việt Nam không chỉ tạo cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia mà còn mở ra khả năng kết nối giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, nếu có cơ hội biểu diễn tại sự kiện, nghệ sĩ Việt Nam sẽ được trải nghiệm một sân khấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tích lũy những giá trị thiết thực về chuyên môn, hình ảnh và khả năng tiếp cận công chúng.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang nhận định: “Đứng trên một sân khấu chuẩn quốc tế như GDA là phép thử thực tế về bản lĩnh làm nghề, giúp nghệ sĩ Việt rèn giũa tư duy trình diễn đồng bộ với công nghệ âm thanh, ánh sáng đỉnh cao.

Về mặt hình ảnh, việc xuất hiện ngang hàng cùng các ngôi sao châu Á giúp nâng tầm vị thế và định vị lại thương hiệu cá nhân của nghệ sĩ theo tiêu chuẩn khu vực. Quan trọng hơn, hệ thống truyền thông và phát sóng toàn cầu của GDA chính là "cánh cửa tắt" đưa âm nhạc Việt tiếp cận trực diện hàng triệu khán giả quốc tế, tạo tệp người hâm mộ mới mà không cần tốn kém chi phí quảng bá đơn lẻ.”

Bên cạnh cơ hội trình diễn, việc tiếp cận quy trình sản xuất của một sự kiện quốc tế còn giúp nghệ sĩ Việt Nam học hỏi phương thức làm việc chuyên nghiệp, từ xây dựng ý tưởng, dàn dựng sân khấu, luyện tập đến phối hợp với các ê-kíp kỹ thuật. Đây là những trải nghiệm quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực nghề nghiệp, nhất là khi hoạt động biểu diễn ngày càng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn nghệ thuật, công nghệ và năng lực tổ chức.

Nếu có cơ hội biểu diễn tại sự kiện, nghệ sĩ Việt Nam sẽ được trải nghiệm một sân khấu đạt tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh minh họa)

Đề cập đến vấn đề này, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: “Tham gia vào guồng quay của một sự kiện tầm cỡ như GDA giúp nghệ sĩ Việt tạo nên tính kỷ luật thép, tư duy dàn dựng lấy thị giác và công nghệ làm trung tâm, cũng như cách kể chuyện súc tích trong vài phút ngắn ngủi trên sân khấu. Họ sẽ học được cách làm việc khoa học theo từng khung giờ chính xác đến từng giây với các đạo diễn sân khấu, giám đốc âm nhạc hàng đầu.

Khi những tiêu chuẩn khắt khe này được mang về áp dụng, nó sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, buộc các ê-kíp đạo diễn, sản xuất và nghệ sĩ trong nước phải nâng cấp tư duy thẩm mỹ, xóa bỏ sự tùy hứng để tiệm cận với chuẩn mực biểu diễn chuyên nghiệp của thế giới.”

Chuyển hóa cơ hội thành những kết nối hợp tác lâu dài

Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Nam tại một sự kiện quốc tế như GDA, nếu được hiện thực hóa, không chỉ dừng lại ở giá trị truyền thông mà còn trở thành bước đệm tiếp cận thị trường nước ngoài. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, yếu tố tiên quyết là nghệ sĩ phải xây dựng được bản sắc âm nhạc riêng, đủ sức tạo dấu ấn trong môi trường giao lưu quốc tế.

Để màn trình diễn không chỉ là cuộc dạo chơi chớp nhoáng, nghệ sĩ Việt cần mang lên sân khấu một bản sắc âm nhạc riêng (Ảnh minh họa)

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang phân tích: “Để màn trình diễn không chỉ là cuộc dạo chơi chớp nhoáng, nghệ sĩ Việt cần mang lên sân khấu một bản sắc âm nhạc riêng có, đủ hiện đại để quốc tế dễ tiếp nhận nhưng phải đậm chất văn hóa Việt để không bị hòa tan.

Song song đó, ê-kíp quản lý phải chuẩn bị sẵn một hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh (MV, chiến lược truyền thông) ngay sau đêm diễn để giữ chân sự tò mò của công chúng. Cuối cùng, nghệ sĩ cần sự đồng hành của những nhà sản xuất hoặc đơn vị kết nối chiến lược có mạng lưới quan hệ quốc tế, giúp chuyển hóa hình ảnh và các sản phẩm âm nhạc của mình thành các bản hợp đồng hợp tác sản xuất hoặc lưu diễn đến nhiều nước.”

Ở góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đánh giá việc GDA tổ chức tại Việt Nam là cơ hội khẳng định năng lực tổ chức sự kiện và sức hấp dẫn của thị trường giải trí trong nước. Tuy nhiên, hiệu quả của việc đăng cai không nên chỉ được đánh giá qua quy mô tổ chức hay mức độ quan tâm trong thời gian diễn ra sự kiện, mà quan trọng hơn là khả năng duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác sau đó.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ: “Đăng cai GDA là cột mốc khẳng định hạ tầng tổ chức sự kiện và sức hấp dẫn của thị trường giải trí Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa châu Á, tạo cú hích lớn cho du lịch và kinh tế.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng "làm xong không biết làm gì tiếp theo", Việt Nam cần tận dụng sự kiện này để thiết lập các kết nối mang tính dài hạn giữa các nhà sản xuất trong nước và quốc tế ngay bên lề lễ trao giải. Chúng ta tổ chức rất nhiều các sự kiện nhưng việc kết nối của chúng ta chưa tốt, mới chỉ tập trung giai đoạn trước và trong sự kiện, chúng ta đang quên việc giai đoạn sau sự kiện sẽ làm gì tiếp theo để đạt được hiệu quả".

The 41st Golden Disc Awards mở ra nhiều gợi ý trong việc khai thác các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa (Ảnh minh họa)

“Về dài hạn, chúng ta cần hoàn thiện hành lang pháp lý về bản quyền, ưu đãi thuế cho các dự án hợp tác xuyên biên giới và đầu tư bài bản vào hạ tầng biểu diễn đạt chuẩn quốc tế để biến Việt Nam thành điểm đến thường niên của các tour diễn toàn cầu” - đạo diễn Phạm Hoàng Giang nhấn mạnh.

Có thể thấy, The 41st Golden Disc Awards mở ra nhiều gợi ý trong việc khai thác các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu được chuẩn bị bài bản, đồng thời có chiến lược kết nối và tiếp nối phù hợp, cơ hội từ GDA sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng lực của nghệ sĩ mà còn tạo động lực thúc đẩy sự liên kết giữa thị trường âm nhạc Việt Nam với khu vực và thế giới.