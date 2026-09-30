THE 2027: Đại học Việt Nam thay đổi thế nào trên bảng xếp hạng thế giới?

Ngày 30/9, Times Higher Education (THE) công bố World University Rankings 2027, với 2.297 cơ sở giáo dục đại học thuộc 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ xếp hạng có số lượng đại học được đưa vào bảng nhiều nhất từ trước đến nay.

Việt Nam có 14 đại học được xếp hạng, tăng 3 trường so với kỳ năm 2026. Tuy nhiên, việc THE thay đổi cách chia nhóm thứ hạng trong năm nay cũng khiến việc so sánh trực tiếp giữa hai kỳ cần được đặt trong bối cảnh phương pháp xếp hạng mới.

14 đại học Việt Nam góp mặt

Ba đại diện Việt Nam cùng nằm trong nhóm 701-800, gồm Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Y Hà Nội.

Dẫn đầu là Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng hạng 701-800. Tiếp đó là Đại học Y Hà Nội.

Đại học Duy Tân dẫn đầu Việt Nam tại bảng xếp hạng thế giới THE 2027. (Ảnh: DTU)

Trong đó, Đại học Y Hà Nội có vị trí cao hơn so với nhóm 801-1000 của năm ngoái. Đại học Duy Tân chuyển từ nhóm 601-800 xuống 701-800, còn Đại học Kinh tế TP.HCM từ nhóm 501-600 xuống 701-800.

Đại học Tôn Đức Thắng đứng nhóm 1001-1200, giảm so với nhóm 601-800 của năm trước.

14 đại học Việt Nam được THE xếp hạng năm 2027.

So với năm 2026, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP.HCM là những cái tên mới xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay.

Vì sao năm nay thứ hạng được chia nhiều nhóm hơn?

Một điểm đáng chú ý của THE 2027 là tổ chức này mở rộng và chi tiết hóa các nhóm thứ hạng. THE cho biết kỳ xếp hạng mới có các nhóm thứ hạng chi tiết hơn, đồng thời mở rộng phạm vi xếp hạng xuống các trường ở nhóm 2000+.

Do đó, việc một trường chuyển từ nhóm 1501+ sang một nhóm cụ thể như 1601-1800 không hoàn toàn đồng nghĩa với một mức giảm có thể quy đổi chính xác thành số bậc như cách đọc bảng xếp hạng cũ.

THE sử dụng 18 chỉ số, được phân thành 5 nhóm tiêu chí gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và công nghiệp. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm 30%, chất lượng giảng dạy 29,5%, môi trường nghiên cứu 29%, triển vọng quốc tế 7,5% và công nghiệp 4%.

Những chỉ số này bao gồm nhiều yếu tố như danh tiếng giảng dạy và nghiên cứu, tỷ lệ sinh viên/giảng viên, năng suất nghiên cứu, thu nhập từ nghiên cứu, tác động trích dẫn, mức độ quốc tế hóa, thu nhập từ công nghiệp và bằng sáng chế.

Đại học Oxford tiếp tục đứng đầu thế giới

Ở nhóm dẫn đầu toàn cầu, Đại học Oxford (Anh) tiếp tục giữ vị trí số 1. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Oxford đứng đầu bảng xếp hạng THE. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đứng thứ hai. Nhóm đầu còn có Đại học Stanford, Đại học Princeton, Đại học Cambridge, Đại học Harvard.

THE 2027 cũng ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ của các đại học châu Á ở nhóm đầu. Đại học Thanh Hoa đứng thứ 11, Đại học Bắc Kinh thứ 13 và Đại học Quốc gia Singapore thứ 15.

THE cho biết World University Rankings 2027 bao phủ 2.297 đại học tại 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ xếp hạng có phạm vi rộng nhất của tổ chức này.