Theo TVBS (Đài Loan), dẫn lại thông tin từ Hong Kong 01, chương trình truyền hình Đông Trương Tây Vọng mới đây đưa tin về vụ việc một người đàn ông Hàn Quốc bị vợ phản bội sau nhiều năm chung sống.

Người đàn ông họ Kim (tên đã thay đổi) quen vợ là Grace (tên đã thay đổi), người Hong Kong, vào năm 2015, khi cô cùng mẹ sang Hàn Quốc du lịch. Sau 8 năm hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn tại Hong Kong vào năm 2023 và tổ chức thêm một lễ cưới ở Hàn Quốc.

Cùng năm, họ đón con trai đầu lòng. Đến tháng 8/2025, gia đình có thêm một bé gái. Để chăm lo cho vợ con, anh Kim làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày. Anh cho biết bản thân luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, trong khi cha mẹ anh cũng rất vui mừng khi có thêm cháu gái.

Anh Kim vất vả làm việc nuôi gia đình nhưng lại bị vợ phản bội. (Ảnh: Chụp từ chương trình Đông Trương Tây Vọng)

Tuy nhiên, đầu năm 2026, người đàn ông bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Do Grace thường xuyên đưa hai con về Hong Kong, anh Kim dần chú ý đến giọng nói của một người đàn ông lạ xuất hiện trong các video gia đình. Người này còn gọi bé gái bằng những lời thân mật như "bảo bối".

Khi vợ trở về Hàn Quốc, anh nhận thấy cô thường xuyên sử dụng điện thoại, ngay cả lúc đưa các con đi chơi. Nghi ngờ có chuyện khuất tất, anh bí mật kiểm tra điện thoại của vợ và phát hiện những tin nhắn tình cảm với một người đàn ông Hong Kong họ La. Đáng chú ý, người này còn gọi Grace là "vợ" và dường như đã biết đứa trẻ trong bụng cô là con mình từ khi cô mang thai.

Trước những bằng chứng này, anh Kim đưa cả hai con đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy bé trai đầu lòng là con ruột của anh, nhưng bé gái nhỏ lại không có quan hệ huyết thống với người đàn ông. Grace sau đó cũng thừa nhận ngoại tình với người họ La.

Anh Kim còn phát hiện trong những lần đưa con về Hong Kong, vợ thường xuyên dẫn cả hai đứa trẻ đi gặp người tình. Đau lòng hơn, người đàn ông họ La đã có gia đình riêng. Khi chuyện ngoại tình bị phanh phui, người này tìm cách che giấu sự việc vì sợ vợ phát hiện, thậm chí còn gọi điện cảnh báo anh Kim không được liên lạc với gia đình mình.

Người đàn ông Hàn Quốc phát hiện vợ người Hong Kong ngoại tình với ông La, một người đàn ông đã có gia đình. (Ảnh: Chụp từ chương trình Đông Trương Tây Vọng)

Theo lời kể của anh Kim, vợ của người họ La cũng từng đề nghị Grace đưa bé gái ở lại Hàn Quốc và tự nuôi con với tư cách mẹ đơn thân để tránh ảnh hưởng đến gia đình bà. Người phụ nữ này thậm chí bị cho là đã đưa ra lời đe dọa gây sốc, rằng nếu không làm vậy thì cứ bỏ đứa trẻ ở đó để nó chết đói.

Không chấp nhận việc người tình của vợ trốn tránh trách nhiệm, anh Kim quyết định công khai câu chuyện lên mạng xã hội, mong muốn người cha ruột của bé gái đứng ra chu cấp cho con.

Trong quá trình thương lượng, anh Kim yêu cầu người họ La trả trước 150.000 HKD (khoảng 500 triệu đồng) và chu cấp 13.000 HKD mỗi tháng (khoảng 44 triệu đồng). Tuy nhiên, người này đề nghị thanh toán khoản tiền ban đầu trong vòng 7 tháng, đồng thời giảm tiền chu cấp hằng tháng xuống còn 8.000 HKD sau 8 tháng đầu tiên.

Cho rằng đề xuất thiếu thiện chí và không bảo đảm quyền lợi lâu dài cho đứa trẻ, anh Kim từ chối. Cuộc thương lượng giữa hai bên sau đó đổ vỡ.

Hiện bé gái vẫn ở Hong Kong và được bà ngoại chăm sóc tạm thời. Anh Kim cho biết dù đứa trẻ là con của ai, người cha ruột vẫn phải có trách nhiệm với con mình. Chương trình Đông Trương Tây Vọng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật phản hồi từ Grace và người đàn ông được xác định là cha ruột của bé gái.