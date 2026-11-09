Thay vì đặt mục tiêu mới, COP31 ưu tiên triển khai các thỏa thuận đã đạt được

Hội nghị COP 31 tổ chức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9 đến 20/11/2026. (Ảnh: eccoclimate)

Chương trình nghị sự tại Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) khai mạc ngày 9/11 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) được nhận định là hẹp nhất trong các kỳ hội nghị lớn trong thập kỷ qua.

Kỳ họp lần này có phạm vi đàm phán hẹp hơn, vì vậy khó có thể tạo ra những cam kết mang tính đột phá như cách các quốc gia từng tuyên bố sẽ dần từ bỏ nhiên liệu hóa thạch tại kỳ COP28 ở Dubai năm 2023.

Số lượng các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới tham dự COP31 giảm đi đáng kể. Bên cạnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, danh sách đại biểu dự kiến tham dự bao gồm Thủ tướng Anh Andy Burnham, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol cũng nằm trong số các quan chức cấp cao dự kiến tham gia. Ngoài ra, một đoàn đại biểu lớn gồm các đại biểu Quốc hội Mỹ, các thống đốc bang và thị trưởng các thành phố cũng tham dự kỳ họp này.

Vì vậy, trọng tâm của kỳ hội nghị lần này là hiện thực hóa các hứa hẹn hiện có thay vì đưa ra các mục tiêu mới. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Singapore Grace Fu cho biết Singapore không kỳ vọng rằng các mục tiêu giảm phát thải sẽ được tăng cường đáng kể tại kỳ hội nghị thường niên lần này. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng những nội dung đã được các bên đồng thuận trước đây đã là đủ để các nước tập trung triển khai.

Cụ thể, hội nghị sẽ bàn cách cụ thể hóa các cam kết đạt được tại COP28 ở Dubai. Sau khi các nước đã thống nhất bộ tiêu chí đo lường tiến độ thích ứng với biến đổi khí hậu, COP31 hướng tới việc xác định cách thức giám sát và áp dụng thực tế. Ngoài ra, các bên cũng tìm kiếm cơ chế bảo vệ hiệu quả hơn cho những cộng đồng và người lao động bị tác động bởi làn sóng chuyển dịch năng lượng.

Một mục tiêu trọng tâm của hội nghị lần này là tranh thủ sự ủng hộ cho sáng kiến nâng tỷ trọng của điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng trên toàn cầu từ mức chỉ hơn 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035.

Bên cạnh đó, tài chính khí hậu dự kiến vẫn sẽ là điểm nóng căng thẳng như các cuộc đàm phán trước, trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển đang tìm kiếm sự hỗ trợ để phát triển kinh tế, trong khi một số quốc gia giàu có lại cho rằng các nước đang phát triển chưa có những hành động đủ mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại để cắt giảm phát thải.

Tại các cuộc đàm phán COP diễn ra cách đây hai năm, các quốc gia đã nhất trí cung cấp 300 tỷ USD tài chính mỗi năm đến năm 2035, trong đó các nước phát triển đóng vai trò dẫn dắt. Đồng thời, thế giới cũng đặt tham vọng huy động nhiều nguồn lực tài chính hơn, nâng tổng mức tài trợ lên tới 1.300 tỷ USD mỗi năm đến năm 2035 từ tất cả các nguồn công và tư./.