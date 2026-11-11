Thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho hai người có bệnh lý phức tạp

Ê-kíp thực hiện ca can thiệp thay van động mạch chủ. (Ảnh: PHƯƠNG THU)

Trường hợp thứ nhất là cụ ông 86 tuổi, bị đồng thời hẹp và hở van động mạch chủ nặng. Van động mạch chủ giống như “cánh cửa” trên đường đưa máu từ tim đi nuôi cơ thể. Khi van vừa hẹp vừa hở, tim phải làm việc vất vả hơn vì máu khó được đẩy ra phía trước, trong khi một phần lại chảy ngược về tim.

Khó khăn còn đến từ động mạch chủ xoắn vặn, khiến việc đưa dụng cụ đến van tim trở nên phức tạp. Trong hoàn cảnh người bệnh không thể phẫu thuật, TAVI mang đến một cơ hội điều trị quan trọng. Với kỹ thuật này, các bác sĩ đưa van nhân tạo được thu gọn trên hệ thống ống thông, đi theo đường mạch máu đến vị trí van bị bệnh, sau đó triển khai van mới. Người bệnh được thay van mà không cần mở lồng ngực.

Ê-kíp phẫu thuật đã vượt qua những trở ngại về giải phẫu, thực hiện thành công thủ thuật. Người bệnh phục hồi ngay sau can thiệp. Với một bệnh nhân tuổi cao, bệnh van tim nặng và đường tiếp cận khó, việc thực hiện thành công có ý nghĩa thiết thực, mở ra hy vọng cải thiện sức khỏe và chất lượng sống.

Trường hợp thứ hai cũng là nam giới, 63 tuổi, bị hẹp van động mạch chủ nặng, động mạch chủ lên giãn và van mạch chủ nằm ngang. Người bệnh từ chối phẫu thuật và được điều trị bằng TAVI.

Đặc điểm giải phẫu này gây khó khăn khi đưa hệ thống dụng cụ đến van và định vị van nhân tạo. Các bác sĩ phải kiểm soát hướng đi, giữ hệ thống ổn định và điều chỉnh thao tác chính xác để đưa van đến đúng vị trí.

Bằng kinh nghiệm cùng những thủ pháp kỹ thuật phù hợp, ê-kíp đã hoàn thành ca can thiệp thành công. Đáng chú ý, người bệnh không phải gây mê toàn thân, tỉnh táo ngay sau thủ thuật.

Quá trình thực hiện hai ca can thiệp được truyền hình trực tiếp hội trường tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc 2026 để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi, học tập. (Ảnh: PHƯƠNG THU)

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 đánh giá: Cả hai ca bệnh đều đặt ra những vấn đề đáng thảo luận trong thực hành TAVI - lựa chọn chiến lược khi người bệnh cao tuổi, xử trí đường mạch máu xoắn vặn và kiểm soát dụng cụ khi động mạch chủ có tư thế bất lợi. Chính những đặc điểm ấy tạo nên giá trị đào tạo của chương trình truyền hình trực tiếp.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng chia sẻ, thực hiện ca can thiệp được truyền hình trực tiếp đặt ra yêu cầu cao với cả ê-kíp. Bên cạnh thao tác chuyên môn, bác sĩ phải giải thích quyết định, trao đổi với chuyên gia tại hội trường và duy trì sự tập trung trước những diễn biến không thể biết trước hoàn toàn.

Một ca bệnh thực tế có thể xuất hiện tình huống buộc người thực hiện thay đổi kế hoạch. Vì vậy, sự bình tĩnh, khả năng nhận diện nguy cơ, lựa chọn thời điểm điều chỉnh và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Trong đó, an toàn người bệnh phải chi phối mọi quyết định, kể cả khi cần kéo dài thủ thuật hoặc dừng kết nối để tập trung xử trí.

Việc thực hiện thành công hai ca TAVI tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc 2026 khẳng định vị thế của Viện Tim mạch trong chuyên ngành tim mạch, đóng góp vào năng lực đào tạo và hội nhập quốc tế. Từ một trung tâm mới, Viện đang cho thấy khả năng làm chủ kỹ thuật chuyên sâu và lan tỏa kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu mang thêm cơ hội điều trị cho người bệnh.