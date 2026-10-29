Thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho cụ bà 89 tuổi

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thực hiện thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp

Trước đó, bệnh nhân T.T.H. (sinh năm 1937, trú xã Xuân Phú) nhập Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc trong tình trạng mệt nhiều, tức ngực và khó thở dữ dội. Người bệnh có tiền sử phẫu thuật thay van động mạch chủ cách đây 12 năm. Theo thời gian, van nhân tạo đã bị thoái hóa, dẫn đến tình trạng hẹp van động mạch chủ nặng.

Đáng chú ý, bệnh nhân còn mắc nhiều bệnh nền phức tạp như suy tim, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn chức năng tuyến giáp và từng phải can thiệp đặt máy tạo nhịp tim.

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, việc thay van động mạch chủ là yêu cầu bắt buộc để cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, ở độ tuổi 89 cùng nhiều bệnh nền, phẫu thuật mở truyền thống tiềm ẩn rủi ro rất cao. Do đó, các bác sĩ thống nhất lựa chọn kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Ê-kíp can thiệp Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc phối hợp cùng Khoa Ngoại tim mạch, Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) và chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiến hành thủ thuật cho người bệnh. Quá trình can thiệp kéo dài khoảng 90 phút. Sau 3 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống, sinh hoạt bình thường và van tim hoạt động tốt.

Sau can thiệp 3 ngày, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống và sinh hoạt bình thường, van tim hoạt động tốt. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp

BSCKII Nguyễn Bá Triệu, Trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc cho biết, đây là ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông thứ 7 tại Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời là trường hợp đầu tiên thực hiện trên người bệnh từng phẫu thuật thay van tim trước đó, dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Kỹ thuật này cho phép đưa van nhân tạo đến vị trí tổn thương qua đường mạch máu thay vì phải mở ngực phẫu thuật tim hở. Nhờ vậy, phương pháp giúp giảm thiểu xâm lấn, rút ngắn thời gian can thiệp, hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nhiễm trùng.

Việc triển khai kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông tại Bệnh viện Đà Nẵng góp phần mở rộng khả năng điều trị hẹp van động mạch chủ nặng ở người cao tuổi, nhiều bệnh nền và nguy cơ phẫu thuật cao, giúp người bệnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên có cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.