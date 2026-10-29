Thầy và trò UNETI tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Phát triển đổi mới sáng tạo gắn với khả năng ứng dụng thực tiễn

Tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), cho biết nhà trường đã và đang tích cực hưởng ứng bằng những sáng kiến, đề tài nghiên cứu gắn với định hướng đào tạo ứng dụng và các lĩnh vực trọng tâm của ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) và các đại biểu tham dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026.

Nhiều năm qua,UNETI duy trì các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, khởi nghiệp sáng tạo và Robocon, thu hút sự tham gia của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Với định hướng đào tạo ứng dụng, nhà trường chú trọng kết nối với doanh nghiệp, tạo điều kiện để các ý tưởng nghiên cứu, sáng tạo được phát triển theo hướng đáp ứng yêu cầu thực tế.

“Hiện nay, các phong trào về sáng kiến cải tiến, Robocon hay đổi mới sáng tạo đều được chúng tôi gắn chặt với thực tiễn. Do định hướng đào tạo mang tính ứng dụng cao, nhà trường luôn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp và tập đoàn, đảm bảo các sáng kiến đều có khả năng ứng dụng thực tế”, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” dành cho sinh viên, được nhà trường tổ chức thường niên trong khoảng 5 - 7 năm qua và hiện đã mở rộng để sinh viên từ nhiều trường khác cùng tham gia.

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), khẳng định nhà trường ưu tiên các sáng kiến về năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, chú trọng khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Theo PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài, những năm gần đây, mỗi năm cuộc thi thu hút hơn 150 ý tưởng dự thi. Các nhóm sinh viên trải qua ba vòng, từ sơ loại đến chung kết, với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn (mentor) nhằm hỗ trợ hoàn thiện, từng bước hiện thực hóa ý tưởng.

Trong quá trình triển khai, sự tham gia của các chuyên gia, cố vấn giúp các nhóm sinh viên có thêm sự hỗ trợ để phát triển những ý tưởng đã đề xuất. Đây cũng là nội dung được nhà trường chú trọng nhằm gắn các hoạt động sáng tạo với định hướng đào tạo ứng dụng.

Bên cạnh cuộc thi khởi nghiệp, UNETI còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và tham gia những sân chơi như Robocon, chương trình Ý tưởng sáng tạo sinh viên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Thông qua các chương trình này, cán bộ, giảng viên và sinh viên có thêm cơ hội tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp và phát triển ý tưởng sáng tạo. Hoạt động liên kết với doanh nghiệp, tập đoàn và các đơn vị liên quan cũng được nhà trường quan tâm nhằm tăng cường khả năng ứng dụng thực tế của các sáng kiến.

Ưu tiên sáng kiến về năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số

Trên nền tảng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo đã triển khai, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xác định tiếp tục khuyến khích cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Theo PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài, các hoạt động này tạo thêm cơ hội để nhà trường lựa chọn, phát triển những đề tài nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp và sáng kiến cải tiến gắn với các vấn đề thực tiễn của ngành Công Thương.

Trong đó, UNETI sẽ ưu tiên những sáng kiến thuộc các lĩnh vực năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đây là những nội dung đang được nhà trường quan tâm, đồng thời gắn với định hướng phát triển các giải pháp ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) triển khai nhiều chương trình, hoạt động về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích sinh viên phát triển ý tưởng gắn với thực tiễn.

Để hưởng ứng cuộc thi do Bộ Công Thương tổ chức, nhà trường dự kiến lựa chọn những ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu từ các chương trình nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và Robocon, ưu tiên các đề tài phù hợp với những lĩnh vực trọng tâm của ngành.

“Ban lãnh đạo cam kết tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên tích cực tham gia, mang lại những giải pháp đổi mới sáng tạo thiết thực và ứng dụng rộng rãi nhất”, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài khẳng định.

Theo đó, hoạt động đổi mới sáng tạo tại UNETI không chỉ dành cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu mà còn được phát động rộng rãi tới sinh viên. Thông qua các cuộc thi và đề tài nghiên cứu khoa học, nhà trường khuyến khích người học tham gia phát triển những ý tưởng phù hợp với chuyên ngành đào tạo cũng như các lĩnh vực đang được ngành Công Thương quan tâm.

Gần 200 sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tham dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026, thể hiện tinh thần hưởng ứng và sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, gần 200 sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tham dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” diễn ra vào sáng 27/10/2026.

Sự tham gia của sinh viên tại Lễ phát động cùng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo thường niên là cơ sở để nhà trường tiếp tục khuyến khích, lựa chọn những ý tưởng phù hợp, tạo điều kiện cho các nhóm sinh viên và giảng viên hưởng ứng cuộc thi bằng những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn.

Sinh viên chủ động tìm kiếm ý tưởng từ những vấn đề thực tiễn

Cùng với định hướng của nhà trường, tinh thần hưởng ứng các hoạt động đổi mới sáng tạo còn được thể hiện qua sự chủ động tìm hiểu, xây dựng ý tưởng và kế hoạch tham gia của sinh viên.

Dương Thị Kim Anh, sinh viên năm cuối ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cho biết các hoạt động phát động sáng kiến đã được giảng viên triển khai tới sinh viên trong trường và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Nhiều sinh viên đang chủ động tìm hiểu thông tin, xây dựng những ý tưởng sáng tạo để tham gia các phong trào, cuộc thi.

Sinh viên Dương Thị Kim Anh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), dự định tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với tiết kiệm năng lượng, tái chế và bảo vệ môi trường.

Bản thân Kim Anh đang quan tâm đến những hoạt động sáng tạo gắn với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nữ sinh cho biết đã có kế hoạch tìm hiểu, tham gia các cuộc thi phù hợp, đồng thời mong muốn chia sẻ thông tin để bạn bè cùng hưởng ứng.

“Cá nhân em đang lên kế hoạch tham gia cuộc thi về chủ đề tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, em cũng muốn lan tỏa phong trào này tới các thành viên trong câu lạc bộ và các bạn cùng lớp để mọi người cùng hưởng ứng”, Kim Anh chia sẻ.

Đối với định hướng phát triển ý tưởng, Kim Anh dành sự quan tâm đến những giải pháp liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả, tái chế và bảo vệ môi trường.

“Em dự định tập trung vào các dự án bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm năng lượng và tái chế”, nữ sinh cho biết.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Kim Anh đang tìm hiểu những cuộc thi liên quan do Hà Nội và Bộ Công Thương tổ chức, trong đó có các chương trình về tiết kiệm năng lượng mà em đã theo dõi từ năm trước.

Không chỉ đặt mục tiêu tham gia cho bản thân, Kim Anh còn mong muốn lan tỏa thông tin tới các thành viên trong câu lạc bộ và bạn bè cùng lớp, khuyến khích mọi người chủ động tìm hiểu, xây dựng ý tưởng và tham gia những hoạt động sáng tạo phù hợp.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) hào hứng giao lưu, tương tác với robot hình người (Humanoid Robot) tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026.

Sinh viên UNETI hào hứng chụp ảnh với robot Humanoid Robot tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026.

Cũng như Kim Anh, hai sinh viên Lê Văn Quang bày tỏ sự hưởng ứng tích cực đối với phong trào đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương. Các em cũng đã có những ý tưởng riêng và mong muốn tham gia cuộc thi, qua đó phát huy khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức được học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Sự hưởng ứng của sinh viên, cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và Robocon được UNETI duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích người học chủ động tìm tòi, phát triển những ý tưởng có khả năng ứng dụng trong học tập và đời sống.