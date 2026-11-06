Thầy và trò cùng đưa tác phẩm đến triển lãm mỹ thuật quốc tế

Chiều 5/11, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hòa sắc - Hội nhập”, quy tụ các tác giả trong và ngoài nước. Người tham gia gồm giảng viên, họa sĩ, nhà nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Điểm đáng chú ý là tác phẩm của người thầy được trưng bày cùng sáng tác của người học. Đây là dịp để các thế hệ trao đổi kinh nghiệm, cách nhìn nghệ thuật và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập.

Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, sáng tác là nền tảng của hoạt động giảng dạy tại một trường sư phạm nghệ thuật. Khi người thầy có tác phẩm, lời giảng có thêm sức thuyết phục. Người học cũng cần tiếp cận đời sống mỹ thuật đương đại ngay trong quá trình đào tạo.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hòa sắc - Hội nhập”. Ảnh: Ban tổ chức

Vì vậy, triển lãm được tổ chức gắn với mục tiêu đào tạo. Mỗi tác giả giới thiệu một tác phẩm tiêu biểu cho quá trình sáng tác. Nhiều tác phẩm từng được ghi nhận tại các giải thưởng, triển lãm và cuộc thi mỹ thuật trong nước, quốc tế.

Hoạt động cũng mở rộng cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà giáo Việt Nam với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy kết nối trong sáng tác và đào tạo mỹ thuật.

Nhận xét về các tác phẩm, họa sĩ Đào Quốc Huy cho biết sơn dầu, sơn mài, lụa vẫn giữ vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, đồ họa và tranh in thể hiện sự phong phú trong cách biểu đạt.

Phần lớn sáng tác hướng về quê hương, đất nước hoặc phản ánh nhịp sống đô thị bằng những cảm xúc chân thành. Theo ông, các tác giả, đặc biệt là sinh viên, cần mạnh dạn đi sâu vào đời sống đương đại, nắm bắt chuyển động mới của xã hội để tác phẩm mang hơi thở thời đại.

Ông đánh giá cao việc nghệ sĩ trẻ tiếp tục khai thác chất liệu truyền thống bằng tư duy hiện đại, đồng thời thử nghiệm với vật liệu mới và nghệ thuật số. Tuy nhiên, chất liệu, công nghệ hay đề tài đều là phương tiện. Giá trị cốt lõi vẫn nằm ở cảm xúc chân thật, ý tưởng, ngôn ngữ nghệ thuật và dấu ấn riêng của người sáng tác.

Tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng đề cập những yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trong quá trình triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Ảnh: Ban tổ chức

Ông Tạ Quang Đông đề nghị Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hướng tới vị trí dẫn đầu trong khối các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường cần tiếp tục phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng đồng thời đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu giáo dục nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, gắn với công bố quốc tế.

Với vai trò chủ trì Câu lạc bộ các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật, nhà trường được kỳ vọng thúc đẩy chia sẻ chương trình, học liệu và đội ngũ. Việc kết nối nguồn lực giữa các cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong toàn hệ thống.