Thấy túi tiền 15 triệu đồng bên đường, nam sinh lớp 7 mang ngay đến công an xã

Em L.D.A bàn giao chiếc túi xách chứa 15 triệu đồng nhặt được cho Thượng úy Nguyễn Đức Dương (ảnh trái) để Công an xã Thạch Thất xác minh, trao trả tận tay chị L.T.T.H tại trụ sở đơn vị (ảnh phải)

Khoảng 11h10 ngày 11/11/2026, trên đường đi học về, em L.D.A (SN 2014, học sinh lớp 7A12, Trường THCS Thạch Thất 1 - phân hiệu Kim Quan, xã Thạch Thất, TP. Hà Nội) bất ngờ thấy một chiếc túi xách màu trắng nằm rơi bên đường. Cầm túi lên kiểm tra, cậu học trò phát hiện bên trong có xấp tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng xếp cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Không chần chừ, D.A mang nguyên chiếc túi tới trụ sở Công an xã Thạch Thất trình báo để tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận tài sản từ tay nam sinh lớp 7, Thượng úy Nguyễn Đức Dương, cán bộ trực ban Công an xã Thạch Thất, tiến hành kiểm đếm và lập biên bản ghi nhận sự việc.

Tổng số tiền mặt bên trong túi lên tới 15 triệu đồng, đi kèm nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Nhận định người mất chắc chắn đang hoang mang tìm kiếm, Thượng úy Dương lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát và đối chiếu thông tin trên hệ thống dữ liệu để truy tìm chủ sở hữu.

Dù người đánh rơi sinh sống ở địa bàn xã khác, việc xác minh đã được tiến hành nhanh chóng. Chủ nhân chiếc túi là chị L.T.T.H (SN 2002, xã Tây Phương, TP. Hà Nội). Ngay khi có thông tin chính xác, Công an xã Thạch Thất đã gọi điện liên hệ, mời chị H. tới trụ sở làm thủ tục nhận lại tài sản.

Có mặt tại trụ sở Công an xã Thạch Thất, chị H. vẫn chưa hết bất ngờ. Chị kể lại, trong quá trình di chuyển trên đường, do sơ suất nên chiếc túi xách treo trên xe bị rơi xuống lúc nào không hay. Mãi sau chị mới phát hiện toàn bộ 15 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân đã biến mất. Giữa lúc đang lo lắng tìm kiếm khắp nơi mà chưa có manh mối, cuộc gọi thông báo từ Công an xã Thạch Thất khiến chị trút bỏ được gánh nặng.

Tại Phòng Trực ban Công an xã Thạch Thất, Thượng úy Nguyễn Đức Dương đã trao trả tận tay chiếc túi màu trắng cho chị H. Kiểm tra lại từng tờ tiền và toàn bộ giấy tờ bên trong còn nguyên vẹn, chị H. bày tỏ sự cảm kích trước hành động trung thực của em L.D.A và tinh thần làm việc khẩn trương của cán bộ trực ban.

Trước khi ra về, cô gái trẻ gửi lời cảm ơn tới cậu học trò lớp 7 cùng tập thể Công an xã Thạch Thất. Cầm trên tay chiếc túi vừa tìm lại được bên cạnh lá thư cảm ơn viết vội ngay tại trụ sở công an xã, chị H. coi đây là kỷ niệm đáng nhớ về sự tử tế gặp được trên đường...