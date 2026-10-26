Thấy trường học lắp máy tính mới, người đàn ông từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm cắp

Ngày 26/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (SN 1990, trú thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Vũ Văn Bằng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: NK

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 132 linh kiện máy tính, gồm chip CPU, thanh RAM và ổ cứng, trị giá gần 500 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, truy xét, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Bằng tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng, thu hồi toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai trước khi gây án, đối tượng thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội các bài đăng liên quan đến việc lắp đặt thiết bị máy tính tại công ty, trường học.

Sau khi xem video trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, ngày 7/10, Bằng bắt xe khách từ Đà Nẵng đến bến xe Mộc Thảo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, rồi tìm đường đến trường.

Tối cùng ngày, Bằng đột nhập vào trường, ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát rồi cắt khóa phòng thực hành tin học. Đối tượng tháo các linh kiện quan trọng của dàn máy tính, mang số tài sản này lên xe khách trở về Đà Nẵng.

Khi chưa kịp tiêu thụ số linh kiện trộm cắp, Bằng đã bị lực lượng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk truy xét, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Theo cơ quan công an, Bằng từng có 3 tiền án về các tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản.