Thầy trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ráo riết tập luyện trước giờ 'G' Tiếng hát Hà Nội

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội được thành lập năm 1967, là cơ sở duy nhất đào tạo và phát triển năng khiếu nghệ thuật của Thủ đô. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển Văn hóa – Nghệ thuật của Thủ đô và cả nước. Trường không chỉ là nơi chắp cánh cho những tài năng nghệ thuật trẻ mà còn là trung tâm giao lưu, sáng tạo, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa nghệ thuật hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là cơ sở duy nhất đào tạo và phát triển năng khiếu nghệ thuật của Thủ đô. Ảnh: NT

Ngày 9-11, Ban tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” đã có dịp gặp gỡ các giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trong những buổi luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi. Không khí tại các phòng luyện thanh diễn ra nghiêm túc nhưng cũng đầy hào hứng.

Giảng viên đồng hành, tiếp lửa đam mê cho sinh viên

Sau buổi tập cùng học trò, giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Trương Tuấn Anh chia sẻ, hằng năm, ngay khi có thông tin về cuộc thi, anh đều khuyến khích sinh viên đăng ký tham gia. Trong quá trình giảng dạy, anh luôn quan tâm đồng hành, định hướng để học trò có thêm cơ hội thử sức, phát triển năng lực và từng bước hiện thực hóa ước mơ nghệ thuật.

“Tôi thường động viên các học trò của mình tham gia những cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp, uy tín như Tiếng hát Hà Nội. Bởi tôi cho rằng, việc tham gia một sân chơi có bề dày lịch sử như Tiếng hát Hà Nội là dịp để các em rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sân khấu. Đây cũng là tiền đề, cơ hội để các em bứt phá trên hành trình theo đuổi và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình”, giảng viên Trương Tuấn Anh chia sẻ.

Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Trương Tuấn Anh đang luyện thanh cho các học trò. Ảnh: MV

Điều đặc biệt là bản thân giảng viên Trương Tuấn Anh cũng từng trưởng thành từ cuộc thi này. Năm 2002, anh giành giải Nhì “Tiếng hát Hà Nội”, trong khi ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xuất sắc đoạt giải Nhất. Thành tích tại cuộc thi đã trở thành bước ngoặt quan trọng, góp phần mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp cho cả hai.

Sau cuộc thi, giọng ca thính phòng Trương Tuấn Anh được đông đảo khán giả biết đến, có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn. Anh sau đó công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam (nay là Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), trước khi chuyển sang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Từ chính trải nghiệm của mình, nhận thấy những giá trị và cơ hội mà cuộc thi mang lại đối với hành trình phát triển sự nghiệp của người nghệ sĩ, anh Trương Tuấn Anh càng chú trọng khuyến khích học trò tham gia. Theo anh, để đạt kết quả tốt, thí sinh cần có sự chuẩn bị nghiêm túc, lựa chọn bài hát phù hợp, tập luyện kỹ lưỡng và xây dựng chiến thuật cho từng vòng thi. Bên cạnh đó, các em cần tin tưởng, lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô, những người đi trước để củng cố bản lĩnh, sự tự tin khi biểu diễn.

“Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội không chỉ là nơi hội tụ những tài năng âm nhạc trẻ, chắp cánh cho những khát vọng nghệ thuật mà còn là một sân chơi âm nhạc lớn mang đậm chất riêng của Hà Nội. Cuộc thi góp phần phát hiện thêm những tài năng nghệ thuật cho Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung. Vì vậy, tôi rất khuyến khích sinh viên, các bạn trẻ tham gia. Qua mỗi cuộc thi, các em sẽ trưởng thành lên rất nhiều, giống như tôi thời còn trẻ”, anh Trương Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm, cô giáo Lan Hương, giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cũng luôn tích cực thông tin, động viên học sinh, sinh viên đăng ký dự thi. Theo cô, việc cuộc thi mở rộng với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau đã tạo điều kiện để đông đảo thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng.

Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Lan Hương luôn tận tụy trong công tác giảng dạy và đồng hành cùng học trò ở mỗi chặng đường học tập. Ảnh: MV

“Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội được mở ra với đa dạng thể loại, là cơ hội rất lớn để nhiều thí sinh có thể tham dự. Vì vậy, tôi luôn thông tin, động viên các học sinh, sinh viên mạnh dạn đăng ký. Bản thân tôi cũng trưởng thành từ một cuộc thi âm nhạc nên hiểu rằng đây chính là cơ hội quý giá đối với những người trẻ theo học nghệ thuật. Những cuộc thi như Tiếng hát Hà Nội là nơi phát hiện, bồi dưỡng tài năng âm nhạc, góp phần làm giàu đời sống âm nhạc, văn hóa nghệ thuật của Thủ đô cũng như cả nước”, cô Lan Hương bày tỏ.

Cùng với các giảng viên, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng tích cực quảng bá về cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 trên trang web, page... của trường để thu hút, cổ vũ các em sinh viên tham gia.

Về phía các sinh viên, nhiều bạn bày tỏ quyết tâm nỗ lực để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại cuộc thi. Tuy nhiên, trước mắt, các em xác định đây là dịp quý báu để rèn luyện bản lĩnh sân khấu, vượt qua giới hạn của bản thân, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những nấc thang đầu tiên trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Tiếng hát Hà Nội 2026- nơi chắp cánh những tài năng âm nhạc

Với sức hút và uy tín được xây dựng qua nhiều năm, “Tiếng hát Hà Nội” tiếp tục là sân chơi nghệ thuật được đông đảo sinh viên, những người trẻ yêu âm nhạc quan tâm.

Thời điểm này, khi thời hạn đăng ký tham dự “Tiếng hát Hà Nội 2026” đang đến gần (ngày 16-11), cùng với các cơ sở đào tạo nghệ thuật như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội..., tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, không khí chuẩn bị cho cuộc thi đang diễn ra sôi nổi. Đồng hành cùng sinh viên là những giảng viên tận tụy, kiên trì hướng dẫn, uốn nắn từng nốt nhạc, giúp các em hoàn thiện kỹ năng và tự tin hơn khi bước lên sân khấu. Sau những giờ luyện tập miệt mài, tất cả đều háo hức chờ đón cơ hội được thử sức, thể hiện tài năng và tỏa sáng tại sân chơi âm nhạc uy tín này.

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội"- mở rộng cơ hội cho nhiều giọng hát được tỏa sáng.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, với bốn phong cách dự thi gồm: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Trong đó, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng hướng tới đông đảo công chúng, mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều đối tượng thí sinh.

Đáng chú ý, năm nay, cuộc thi có cơ cấu giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Theo công bố của Ban tổ chức, Giải Đặc biệt có tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện VinFast VF5 Plus. Đây là giải thưởng có giá trị nổi bật, thể hiện sự đầu tư và kỳ vọng dành cho những tài năng âm nhạc xuất sắc.

Bên cạnh đó, hệ thống giải chính cũng có giá trị đáng kể, gồm 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast.

Với sự đa dạng về phong cách âm nhạc cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, “Tiếng hát Hà Nội 2026” tiếp tục mở ra cơ hội để các giọng ca khẳng định tài năng, cá tính và bản sắc nghệ thuật. Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật, cuộc thi không chỉ là đích đến để chinh phục giải thưởng mà còn là môi trường thực tiễn giúp tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và tìm kiếm những cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ và video dự thi đến hết ngày 16-11-2026.

Thí sinh có thể đăng ký qua email tienghatHN2026@hn.net.vn; gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội; hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm.