Thầy trò Fabregas đi vào lịch sử Champions League sau trận thắng 9-1

Ngay lần đầu dự giải, Como tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử Champions League khi vùi dập Lens 9-1 ngay trên sân Bollaert-Delelis. Kết quả này không chỉ nối dài chuỗi thắng của đội bóng Italy lên 6 trận trên mọi đấu trường, mà còn khẳng định tham vọng của thầy trò Cesc Fabregas tại đấu trường châu Âu. Với 9 điểm sau 4 vòng cùng hiệu số +13, Como thậm chí đang xếp trên hàng loạt ông lớn như Barcelona, Man City, Liverpool, Bayern, Inter,...

Lens nhập cuộc với hy vọng tận dụng lợi thế sân nhà, nhưng nhanh chóng bị Como áp đảo. Anastasios Douvikas mở tỷ số trong 10 phút đầu sau tình huống đá bồi từ quả phạt góc. Tiền đạo người Hy Lạp tiếp tục nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Alex Valle, trước khi Nico Paz khép lại hiệp một bằng cú dứt điểm quyết đoán trong một pha phản công.

Lens (áo vàng) có ngày thi đấu ác mộng.

Sau giờ nghỉ, Como không hề giảm nhịp độ. Lucas Da Cunha nâng tỷ số lên 4-0 chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tiếp đó Marc-Oliver Kempf ghi bàn bằng cú đánh đầu. Douvikas hoàn tất cú hat-trick sau đường kiến tạo thứ hai của Paz, đưa Lens vào tình cảnh gần như không thể cứu vãn.

Mattia Liberali tiếp tục ghi bàn thứ 7 cho Como sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ruben Aguilar có bàn danh dự cho đội chủ nhà bằng cú vô lê đẹp mắt, nhưng Martin Baturina nhanh chóng tái lập cách biệt bảy bàn. Đến phút bù giờ, Matteo Papacchioli ấn định chiến thắng 9-1, khép lại một đêm thảm họa với Lens.

Điều đáng chú ý là Como không chỉ thắng đậm nhờ sự sắc bén của hàng công, mà còn thể hiện khả năng tổ chức tấn công vượt trội. Nico Paz là nhân tố nổi bật với những đường chuyền mở ra cơ hội liên tiếp, trong khi Douvikas tận dụng hiệu quả các tình huống trong vòng cấm.

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