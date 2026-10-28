Thầy trò cùng làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo

Với học sinh, AI là công cụ mới mẻ, hấp dẫn. Để biến sự tò mò thành khả năng sáng tạo và biết vận dụng công nghệ vào học tập, cuộc sống, các em cần được định hướng. Tại Trường Tiểu học Ngan Dừa, thầy giáo Nguyễn Nhật Linh không chỉ truyền đạt kiến thức Tin học mà còn chủ động tìm tòi, ứng dụng công nghệ mới, trong đó có AI, vào giảng dạy.

Thầy giáo Nguyễn Nhật Linh nhận danh hiệu Thanh niên sống đẹp cấp tỉnh năm 2026.

Gieo đam mê, đánh thức tiềm năng

Thầy giáo Nguyễn Nhật Linh tạo điều kiện để học sinh tiếp cận lập trình, thử nghiệm ý tưởng, từng bước hình thành tư duy logic và phát triển năng lực sáng tạo ngay từ những năm đầu cấp học.Theo thầy, học sinh tiểu học có trí tưởng tượng phong phú, nếu được định hướng đúng, những ý tưởng đơn giản hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm có ích.

“Các bạn nhỏ có đặc điểm là rất nhạy bén và trí tưởng tượng rất phong phú. Từ những trí tưởng tượng đó, các em có thể tạo ra những sản phẩm. Nếu các em chưa tự thực hiện được thì mình sẽ là người định hướng, hỗ trợ để các em có được những sản phẩm cho bản thân và cộng đồng, qua đó phát triển năng lực công nghệ của mình”, thầy Linh chia sẻ.

Tiết học công nghệ của thầy Nguyễn Nhật Linh luôn diễn ra với không khí hào hứng.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của thầy là website “Cùng học Tin học 3 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và học sinh tiếp cận chương trình, sách giáo khoa mới. Sau nhiều năm triển khai, website thu hút hơn 20.000 lượt truy cập, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận học liệu số.

Những nỗ lực đổi mới của thầy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi Xây dựng Thiết bị dạy học số cấp tỉnh năm 2022; Giải Ba chung kết quốc gia Diễn đàn đổi mới sáng tạo giáo dục trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2023; Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau năm 2024-2025 và Top 100 sản phẩm xuất sắc của Giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam năm 2025.

Với thầy Linh, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở việc tri thức được chia sẻ, học liệu được lan toả và ngày càng có thêm học sinh được tiếp cận công nghệ.

“Tôi muốn sự hiểu biết không chỉ bó hẹp trong không gian của mình, mà còn mở rộng cho tất cả các em học sinh hay tất cả mọi người. Mình mong muốn hỗ trợ các em phát triển năng lực công nghệ, có thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm có ích cho bản thân cũng như cộng đồng”, thầy giáo Nguyễn Nhật Linh bày tỏ.

Học để làm chủ AI

Những hạt mầm đam mê công nghệ được gieo từ mái trường Tiểu học Ngan Dừa tiếp tục phát triển. Hai em Trần Phú Vinh và Danh Gia Huy, hiện là học sinh lớp 6A7, Trường THCS Chu Văn An, đã đoạt giải Nhì vòng khu vực Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia về trí tuệ nhân tạo năm 2026.

Với Trần Phú Vinh, AI mở ra nhiều cơ hội để hiện thực hoá sở thích và hỗ trợ học tập. “Những điều con thích làm với AI là sáng tạo những trò chơi, video mà mình yêu thích. Để bắt kịp công nghệ thì mình phải biết đưa ra những yêu cầu để AI làm theo ý muốn. AI hỗ trợ con trong các dự án học tập, nhưng để không phụ thuộc thì con sử dụng AI vào những mục đích hợp lý”, Phú Vinh chia sẻ.

Hai học trò Trần Phú Vinh (bên trái) và Danh Gia Huy, lớp 6A7, Trường THCS Chu Văn An, đoạt giải Nhì vòng khu vực Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia về trí tuệ nhân tạo năm 2026.

Đằng sau thành tích của học trò là sự đồng hành của người thầy luôn khuyến khích các em thử sức, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi ý tưởng. Với thầy Linh, mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của kiến thức Tin học mà còn giúp học sinh khám phá năng lực bản thân, rèn kỹ năng giải quyết vấn đề và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo.

Năm 2026, thầy giáo Nguyễn Nhật Linh được vinh danh Thanh niên sống đẹp cấp tỉnh, ghi nhận những đóng góp trong giảng dạy, sáng tạo khoa học công nghệ và các hoạt động hướng đến cộng đồng. Thầy xem danh hiệu là động lực để tiếp tục con đường đã chọn. Việc mở các lớp học lập trình, Toán tư duy miễn phí, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Tin học và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đều xuất phát từ mong muốn mang kiến thức phục vụ cộng đồng.

Thầy giáo Nguyễn Nhật Linh hướng dẫn thêm cho hai học trò Gia Huy (bên phải) và Phú Vinh tìm hiểu về AI.

Thời gian tới, thầy dự định duy trì các lớp học miễn phí, tổ chức chuyên đề bồi dưỡng năng lực cho học sinh, tạo nguồn quỹ hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào gặp thiên tai. Đồng thời, hướng đến đẩy mạnh ứng dụng AI, giáo dục STEM, lồng ghép lập trình Scratch và tư duy thuật toán vào bài học; xây dựng lộ trình tự học trực tuyến miễn phí, chia sẻ học liệu số để học sinh ở Cà Mau và nhiều địa phương khác có thêm cơ hội tiếp cận tri thức.

“Tôi chỉ làm bằng cả tấm lòng của một người thầy vùng quê, muốn giúp học sinh bớt thiệt thòi và chia sẻ chút sức mình với cộng đồng”, thầy Linh bày tỏ.

Thành công không chỉ đo bằng giải thưởng hay sản phẩm công nghệ, mà còn ở khả năng biến tri thức thành những giá trị hữu ích cho cộng đồng. Khi thầy trò cùng học hỏi, sáng tạo và biết làm chủ công nghệ, những ý tưởng nhỏ hôm nay có thể trở thành nền tảng cho những bước tiến xa hơn của thế hệ trẻ Cà Mau trong tương lai số./.