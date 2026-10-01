Thầy thuốc truyền nhiễm kiên cường nơi tâm dịch, giành giật sự sống cho người bệnh

Ngày 1/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm phát triển và Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và can thiệp năm 2026. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát huy thế mạnh chuyên sâu

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian qua.

Là bệnh viện tuyến cao nhất về chuyên môn trong lĩnh vực truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ của bệnh viện là những "thành lũy" vững chắc, đặc biệt trong các cuộc chiến với những dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm A/H5N1, A/H1N1, đại dịch COVID-19.

"Chúng ta đã chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ áo trắng luôn kiên cường nơi tâm dịch, không quản ngại nguy hiểm để giành giật sự sống cho người bệnh. Họ đã để lại những ấn tượng sâu sắc và niềm tin yêu to lớn trong nhân dân", Thứ trưởng Lê Đức Luận nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đặng Thanh

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu, luôn phải đối mặt với nguy cơ cao từ các bệnh truyền nhiễm và bệnh mới nổi. Bên cạnh đó, hệ thống y tế đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách, cùng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự hài lòng của người dân.

Để giữ vững vị thế là đơn vị chuyên sâu hàng đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Thứ trưởng Lê Đức Luận nhấn mạnh, nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh là ưu tiên, yêu cầu hết sức cấp bách, cần thiết.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần không ngừng nâng cao năng lực về kỹ thuật chuyên sâu, phát huy những thế mạnh mũi nhọn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới.

Đặc biệt, bệnh viện cần tiếp tục và khẩn trương thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử trong quản trị, quản lý bệnh viện; thực hiện tốt vai trò bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối, chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương và bệnh viện tuyến dưới.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhân kỷ niệm 20 năm phát triển. Ảnh: Đặng Thanh

Thứ trưởng cũng đề nghị bệnh viện chú trọng đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý; ưu tiên và tối ưu hóa các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ.

Một yêu cầu khác trong bối cảnh hiện nay là bệnh viện phải bảo đảm cung ứng, mua sắm đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư làm ảnh hưởng đến người bệnh.

Thứ trưởng Lê Đức Luận mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống 20 năm, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, tận tình trong chăm sóc, giao tiếp, ứng xử với người bệnh. Đồng thời, bệnh viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao trong cả nước.

Thứ trưởng Lê Đức Luận và các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án xây dựng bệnh viện giai đoạn 2. Ảnh: Đặng Thanh

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, từ một cơ sở y tế nhỏ bé, bệnh viện đã từng bước phát triển, trở thành cơ sở đầu ngành về truyền nhiễm và nhiệt đới tại Việt Nam.

Về quy mô, hiện bệnh viện có 800 giường bệnh với 34 khoa và trung tâm chuyên sâu. Đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế không ngừng được củng cố cả về số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều chuyên gia trình độ cao như Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và Bác sĩ chuyên khoa II.

Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận và khám cho hàng trăm nghìn lượt người, điều trị nội trú cho hàng chục nghìn bệnh nhân với tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngày càng cao.

Giám đốc bệnh viện cho hay, hiện bệnh viện có 800 giường bệnh với 34 khoa và trung tâm chuyên sâu. Ảnh: Đặng Thanh

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới sáng tạo. Không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao hơn nữa tay nghề và kỹ thuật chuyên ngành…

Cũng trong ngày 1/10, bệnh viện khánh thành một hạng mục thuộc dự án xây dựng giai đoạn 2 với quy mô hơn 27.000m² sàn. Dự án được Bộ Y tế xác định là công trình phục vụ phát triển cơ sở y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực thu dung và điều trị bệnh truyền nhiễm.