Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Tư vấn sức khỏe cho chị em phụ nữ

Thực hiện khám bệnh chuyên sâu

Chương trình do Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS An Hiệp (thôn Liên Hiệp, xã Hiệp Thạnh). Dưới sự chủ trì chuyên môn của bác sĩ Vũ Thanh Hiệp - Trưởng đoàn khám, chữa bệnh tình nguyện, 66 y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng đã cùng hội tụ, mang kiến thức chuyên môn, tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ đến chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn.

Không dừng lại ở công tác khám bệnh tổng quát thông thường, chương trình đã triển khai quy trình khám, chữa bệnh đa khoa và cận lâm sàng chuyên sâu. Bác sĩ Vũ Thanh Hiệp - Trưởng đoàn khám cho biết, đoàn đã bố trí 8 chuyên khoa trọng điểm bao gồm: nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, sản phụ khoa, răng hàm mặt, kết hợp cùng các dịch vụ xét nghiệm máu và siêu âm hỗ trợ chẩn đoán. Toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn của Bộ Y tế.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh trực tiếp, ông Trần Đức Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao đóng góp của đoàn công tác trong việc hỗ trợ địa phương chuyển đổi số y tế. Đội ngũ kỹ thuật viên và lực lượng chuyên trách đã khẩn trương cập nhật toàn bộ kết quả khám của người dân lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và Kho dữ liệu Y tế tỉnh. Sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần quan trọng vào tiến độ hoàn thành chiến dịch “60 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân” trên địa bàn xã Hiệp Thạnh nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam cho biết, chương trình đã thành công ngoài mong đợi. Ban đầu, kế hoạch dự kiến chỉ phục vụ khoảng 500 - 1.000 lượt người dân. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và tinh thần tận tụy của toàn đoàn, chương trình đã ghi nhận những kết quả ấn tượng.

Dịp này, đoàn đã thực hiện tổng cộng 2.595 lượt khám, chữa bệnh và kỹ thuật cận lâm sàng cho bà con. Bên cạnh công tác chuyên môn, đoàn còn trao tặng 500 phần quà nghĩa tình cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 50 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho các em học sinh hiếu học, cùng các dụng cụ hỗ trợ vận động gồm 10 chiếc xe lăn và 20 gậy chống cho người cao tuổi, người khuyết tật. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 471 triệu đồng, toàn bộ do Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam vận động tài trợ.

Bày tỏ sự trân trọng đối với đợt công tác, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh nhấn mạnh: Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo không chỉ giúp phát hiện, tư vấn và điều trị sớm các bệnh lý cho người dân, mà còn khẳng định vai trò cầu nối nhân ái giữa Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và các tổ chức thiện nguyện. Những nụ cười phấn khởi của bà con và sự an tâm của người bệnh chính là phần thưởng cao quý nhất đối với những người thầy thuốc trên hành trình vì sức khỏe cộng đồng.