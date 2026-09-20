Thầy thuốc trẻ mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến người dân vùng cao Lai Châu

Trong khuôn khổ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, các y, bác sĩ thuộc Cục Phòng bệnh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, BV Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Chương trình có sự tham dự của TS.BS Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe, người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, sàng lọc và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Trên cơ sở kết quả thăm khám, các y, bác sĩ tư vấn, hướng dẫn người dân theo dõi và điều trị phù hợp khi cần thiết.

Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, góp phần phục vụ việc theo dõi, quản lý sức khỏe người dân lâu dài. Hoạt động cũng hướng tới thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, khuyến khích người dân chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ thay vì chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, hoạt động khám, tư vấn sức khỏe trong chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” có ý nghĩa trong cả chăm sóc sức khỏe cá nhân và y tế dự phòng.

Đối với những học sinh có vấn đề cần theo dõi, các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cụ thể để gia đình và nhà trường có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, thông qua khám và sàng lọc, người dân có thể nhận diện sớm nguy cơ hoặc bệnh lý ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng. Các y, bác sĩ đồng thời tư vấn về dinh dưỡng, vận động, lối sống và các biện pháp phòng ngừa phù hợp, qua đó giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng mong muốn người dân các dân tộc xã Bình Lư nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung chủ động bảo vệ sức khỏe, duy trì việc thăm khám định kỳ, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà chụp ảnh cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đồng hành trong chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Bình Lư, Lai Châu.