Thầy thuốc trẻ làm tuyên truyền viên

Khác với nhiều đội thi, trong phần thi tuyên truyền viên, sự xuất hiện của các thầy thuốc trẻ áo lính Bệnh viện TƯQĐ 108 khiến nhiều người xem bất ngờ. Vẫn là những chiếc áo blouse, nhưng trên sân khấu, các thầy thuốc trẻ đã mang theo câu chuyện về nghề nghiệp, truyền thống và trách nhiệm của chiến sĩ quân y trong thời kỳ mới. Mặc dù không phải những cán bộ chuyên trách hoạt động tuyên truyền, công việc hằng ngày của phần lớn thành viên là tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, song, bằng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, đội thi đã chuẩn bị một chương trình có chiều sâu, tạo dấu ấn riêng.

Tiết mục thi tuyên truyền của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bệnh viện TƯQĐ 108 tiếp nối truyền thống, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và trí tuệ nhân tạo vì sức khỏe bộ đội và nhân dân”, phần thi được xây dựng trên 3 nội dung xuyên suốt: “Ngọn lửa truyền thống”; “Sứ mệnh đặc biệt-Giữ gìn trái tim của Tổ quốc”; “Khát vọng vươn tầm-Tuổi trẻ 108 làm chủ kỷ nguyên số”. Trong đó, đội thi đã khắc họa rõ nét hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bệnh viện, từ khi được thành lập năm 1951 giữa núi rừng Việt Bắc đến việc phát triển thành bệnh viện hạng đặc biệt, trung tâm y học đa khoa, chuyên khoa sâu của Quân đội và quốc gia. Qua lời dẫn dắt của các tuyên truyền viên, những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc trẻ được tái hiện trong điều kiện chiến tranh gian khổ, khi họ vừa cứu chữa thương binh, vừa nghiên cứu, sáng tạo các phương pháp điều trị phù hợp với thực tiễn chiến trường.

Đổi mới sáng tạo, theo cách thể hiện của đội thi, không phải chỉ xuất hiện trong thời đại công nghệ số. Từ những sáng kiến trong chiến tranh đến ứng dụng robot phẫu thuật, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số hôm nay, tinh thần dám nghĩ, dám làm, lấy khoa học phục vụ người bệnh được khắc họa như một mạch nguồn được tiếp nối qua nhiều thế hệ, trong đó, đội ngũ thầy thuốc trẻ luôn là lực lượng tiên phong.

Từ những câu chuyện lịch sử, các tuyên truyền viên đã dẫn dắt khéo léo tới thực tiễn hôm nay, khi tuổi trẻ Bệnh viện đang tiếp tục nỗ lực làm chủ khoa học, công nghệ và các thành tựu y học hiện đại. Phần thi đề cập đến hoạt động nghiên cứu khoa học trẻ, các phong trào xung kích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, hình ảnh người thầy thuốc quân y không chỉ được thể hiện ở trình độ chuyên môn, mà còn ở tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và ý thức cống hiến. Những hoạt động hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh được đưa vào nội dung tuyên truyền, góp phần khẳng định mục tiêu cao nhất của người thầy thuốc quân y, đó là chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng các thành viên đội thi.

Đặc biệt, việc đội tuyên truyền tái hiện câu chuyện hơn 150 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện dù đã được nghỉ Tết nhưng vẫn lập tức trở lại đơn vị trong đêm 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để thực hiện ca lấy, ghép mô, tạng từ người hiến chết não đã tạo điểm nhấn xúc động cho người xem. Với tinh thần ấy, sau 11 giờ thực hiện, 7 người bệnh có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đó đã thêm khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và y đức của chiến sĩ quân y Bệnh viện TƯQĐ 108.

Trò chuyện với chúng tôi sau phần thi, Đại tá Lê Xuân Dương, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện cho biết, quá trình đội tập trung, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện và các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên yên tâm tập luyện. Cùng với đó, mỗi thành viên của đội đều xác định tốt nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thời gian để tập luyện với nỗ lực cao nhất, sáng tạo trong biểu diễn sân khấu nên các phần thi, nhất là nội dung thi tuyên truyền viên trẻ đã để lại ấn tượng tốt, được Ban giám khảo đánh giá cao.

Đối với Đại úy QNCN Dương Thị Thùy, nhân viên Ban Công tác xã hội, tuyên truyền viên chính và các đồng đội, hội thi đã đem lại cho các thành viên những kinh nghiệm quý trong nghiên cứu nội dung, xây dựng kịch bản, kỹ năng tuyên truyền, cách thể hiện bản lĩnh trên sân khấu. Đặc biệt, qua phần thi tuyên truyền đã giúp các thầy thuốc trẻ thêm vinh dự, tự hào và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của thế hệ thầy thuốc trẻ đối với bề dày truyền thống của Bệnh viện. Đây cũng là cơ hội quý để tuổi trẻ Bệnh viện TƯQĐ 108 khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới sáng tạo, không ngừng vươn lên, góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, hạnh phúc, xứng đáng là Bệnh viện hạng đặc biệt, trung tâm y học hàng đầu quốc gia.