Thầy thuốc Mường Lát tận tâm với người bệnh Lào

Bệnh viện Đa khoa Mường Lát nơi hàng năm tiếp nhận điều trị hàng trăm bệnh nhân người Lào.

Biển hướng dẫn song ngữ Việt Nam - Lào để bệnh nhân dễ tìm các khoa khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Những chuyến xe đến cửa khẩu

Ngay khi nhận thông tin có bệnh nhân Lào cần cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát huy động ê-kíp cùng xe cứu thương đến cửa khẩu Tén Tằn, cách bệnh viện khoảng 12 km. Tại đây, nhân viên y tế phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận, đưa người bệnh về cấp cứu, điều trị.

Theo bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện, có những bệnh nhân được đưa tới cửa khẩu trong tình trạng nguy kịch, cần can thiệp khẩn trương. Việc tổ chức đón và cấp cứu kịp thời đã giúp nhiều trường hợp vượt qua nguy hiểm.

Những chuyến xe ấy được bệnh viện duy trì nhiều năm qua, giúp người dân vùng biên của Lào có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế khi đau ốm. Các trường hợp tiếp nhận khá đa dạng, từ viêm ruột thừa, chấn thương xương khớp đến các bệnh lý tim mạch, hô hấp, gan, thận.

Tại bệnh viện, cháu Lá Phòn, 13 tuổi, ở huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào, đang điều trị áp xe vùng khoeo chân trái. Sau vài ngày được chăm sóc, cháu đã có thể tự đi lại. Người nhà cho biết sự tận tình của các thầy thuốc giúp gia đình bớt lo lắng sau hành trình vượt núi sang Việt Nam chữa bệnh.

Với người bệnh từ bên kia biên giới, khó khăn còn nằm ở chi phí điều trị. Theo bác sĩ Trọng, bệnh viện hỗ trợ tiền công khám, công thực hiện kỹ thuật và tiền giường bệnh; người bệnh thanh toán tiền thuốc cùng các vật tư thuộc diện phải chi trả theo thực tế sử dụng.

Sự hỗ trợ này giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng, có thêm điều kiện để người thân tiếp tục điều trị.

Cháu Lá Phòn (13 tuổi), trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), được các bác sĩ điều trị đã có thể tự đi lại.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mường Lát cho biết, hàng năm sẽ cho cán bộ học tiếng Lào để thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh.

Học tiếng Lào để hiểu người bệnh

Bất đồng ngôn ngữ là một trở ngại trong khám, chữa bệnh. Người bệnh cần trình bày rõ triệu chứng, tiền sử bệnh; thầy thuốc cần giải thích cách điều trị và hướng dẫn dùng thuốc. Những thông tin ấy đòi hỏi hai bên hiểu nhau chính xác.

Từ nhu cầu thực tế, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham gia các khóa học tiếng Lào ngắn hạn do Trường Đại học Hồng Đức tổ chức.

Đến tháng 10/2026, trong tổng số 93 cán bộ, nhân viên, bệnh viện có hơn 10 người sử dụng thành thạo tiếng Lào. Các khoa, phòng đều có nhân sự biết tiếng Lào để hỗ trợ phiên dịch khi cần. Hệ thống biển hướng dẫn song ngữ Việt – Lào cũng được bố trí, giúp người bệnh thuận tiện tìm khoa, phòng và thực hiện thủ tục.

Bệnh nhân Lào sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát được miễn nhiều dịch vụ y tế.

Theo bác sĩ Trọng, giao tiếp bằng tiếng Lào giúp nhân viên y tế khai thác triệu chứng, nắm bắt tình trạng sức khỏe và giải thích phương pháp điều trị thuận lợi hơn. Người bệnh có thể nói rõ điều mình đang gặp phải, hiểu hướng dẫn và phối hợp tốt hơn trong quá trình chữa trị.

Việc học thêm một ngôn ngữ vì thế gắn trực tiếp với công việc chăm sóc người bệnh. Một lời hỏi thăm được hiểu đúng, một hướng dẫn được giải thích rõ có thể giúp người bệnh và gia đình yên tâm hơn khi điều trị xa nhà.

“Chăm sóc sức khỏe cho người dân Lào không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ thầy thuốc nơi biên giới. Vì vậy, bệnh viện luôn cố gắng bố trí nhân lực, phương tiện và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người bệnh”, bác sĩ Trọng chia sẻ.

Từ chuyến xe đến cửa khẩu đến sự chăm sóc tại buồng bệnh, tình cảm của những thầy thuốc Mường Lát được thể hiện bằng công việc cụ thể mỗi ngày. Với người dân nước bạn, đó là sự giúp đỡ lúc khó khăn; với vùng biên giới, những việc làm ấy góp phần gìn giữ tình gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.