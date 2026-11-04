Thay thế, lắp đặt dải phân cách trên nhiều tuyến phố
Sau khoảng 20 năm khai thác, hàng rào dải phân cách trên nhiều tuyến đường của Hà Nội đã xuống cấp, han gỉ, không còn đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội đang triển khai thay thế, lắp đặt hệ thống dải phân cách mới trên 14 tuyến đường, hướng tới nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông Thủ đô và đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thay-the-lap-dat-dai-phan-cach-tren-nhieu-tuyen-pho-2462611041520293.htm