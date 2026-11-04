Thay thế, lắp đặt dải phân cách trên nhiều tuyến phố

Ngày 5/11, thời tiết tại TP. HCM và hầu khắp các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng mạnh và oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C. Trong những ngày tới khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, tuy nhiên từ khoảng ngày 7–8/11, mưa sẽ có xu hướng giảm dần, nắng nóng gia tăng nhanh, đánh dấu bước chuyển rõ rệt sang giai đoạn cuối mùa mưa.