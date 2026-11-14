Thấy thanh niên liên tục la hét trên tàu điện, người đàn ông lớn tuổi có hành động khiến dân mạng cảm phục

Theo AsiaOne (Singapore), ngày 13/11/2026, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu thuộc tuyến North East Line (NEL). Đoạn video được tài khoản TikTok kongjie15_ đăng tải hôm 11/11 cho thấy một thanh niên cầm điện thoại sát mặt, liên tục phát ra những tiếng hét the thé, đồng thời dùng lòng bàn tay đập mạnh vào thành toa tàu.

Có thời điểm, người này bất ngờ ngừng la hét rồi lặng lẽ bước đi mà không nói lời nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại xuất hiện gần cửa tàu, tiếp tục hét lớn và nhiều lần dùng tay đập vào bên cạnh đầu mình.

Hành động bất thường khiến những hành khách xung quanh không khỏi chú ý. Một phụ nữ phải lấy tay bịt tai, trong khi một hành khách khác dùng tay che tai cho một cụ bà ngồi xe lăn.

Một hành khách tiến đến hỏi han, trấn an nam thanh niên có biểu hiện bất ổn trên chuyến tàu thuộc tuyến North East Line. Ảnh: Cắt từ video/TikTok/kongjie15_.

Khi đoàn tàu tiến gần ga Hougang, nam thanh niên vẫn tiếp tục la hét trong khoảng 9 giây. Lúc này, một hành khách nam lớn tuổi tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh, dường như muốn giúp người này bình tĩnh trở lại.

Thanh niên đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ trước khi đoạn video kết thúc.

Theo AsiaOne, tính đến chiều 13/11, video đã thu hút hơn 124.000 lượt xem và trên 7.400 lượt thích.

Hành động của người đàn ông lớn tuổi nhận nhiều lời khen

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước cách ứng xử của hành khách lớn tuổi, đồng thời kêu gọi cộng đồng nên có sự cảm thông với những người có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Một tài khoản viết: "Có lẽ cậu ấy đang bị quá tải. Hãy bình tĩnh giúp cậu ấy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi han hoặc hỗ trợ".

Một người khác suy đoán thanh niên có thể mắc chứng tự kỷ, cho rằng anh có thể đang sợ hãi.

Một số ý kiến cũng chia sẻ rằng việc tiếp xúc với các nội dung trên mạng và tìm hiểu về chứng tự kỷ giúp họ thay đổi cách nhìn nhận. Theo những người này, người khỏe mạnh nên chủ động giúp đỡ những người gặp khó khăn khi cần thiết.

Hành động của người đàn ông lớn tuổi đặc biệt nhận được sự ngưỡng mộ. Một bình luận viết: "Tôi mong mình cũng có thể tử tế như chú ấy".

Bên cạnh những ý kiến nghiêm túc, một số người còn đùa rằng nam thanh niên có lẽ đang nghe nhạc heavy metal.