Thấy nhóm sinh chuẩn bị ẩu đả, cô nói chỉ 1 câu mà tất cả chạy tán loạn

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nhóm học sinh và giáo viên. Theo đó, ở một góc khuất trong khuôn viên trường, cô giáo phát hiện một nhóm học sinh chuẩn bị lao vào ẩu đả.

Những tưởng sự việc không ai phát hiện nhưng từ trên tầng cao, một cô giáo đã phát hiện ra. Ngay lập tức, cô giáo đã có động thái căn ngăn. Cô giáo đưa điện thoại lên ghi hình, đồng thời nói lớn: "Học sinh lớp nào đây? Cô quay đăng lên mạng nhé".

Nghe giọng cô giáo quát, cả nhóm đang định lao vào ẩu đả liền giải tán. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Nguyễn Tuệ Lâm

Chỉ một câu vậy thôi, các học sinh nam đều giật mình nhìn về phía cô rồi sau đó bỏ chạy tán loạn.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thích thú trước cách xử lý của cô giáo.

Tuy nhiên, qua sự việc này, dân mạng cho rằng, cô giáo mới chỉ xử lý phần "ngọn", gốc rể vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Nhiều ý kiến cho rằng, cô giáo nên báo lại với nhà trường để can thiệp sâu, giáo dục các em không được dùng bạo lực trong môi trường học đường.