Ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên - Huế cho hay, gọi thầu dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m kết nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương phần còn lại do Công ty cổ phần Đồng Thuận Hà đảm nhận thi công.

Video: Thay nhà thầu mới, cầu Vỹ Dạ đã thi công trở lại.

Thời gian hợp đồng 6 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027, với giá trị hợp đồng gần 34 tỷ đồng. Qua đó, nhà thầu tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại ở cầu qua sông Như Ý và cầu Vỹ Dạ.

Theo Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, phần lớn khối lượng công việc còn lại nằm ở hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ. Sau khi tiếp cận dự án, nhà thầu đã cho lao thêm được 4 dầm, nâng số dầm đã lao lên 16/40 dầm.

Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Thuận Hà cho hay, sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc để thi công, hoàn thiện khối lượng công việc theo hợp đồng đến tháng 2/2027 sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đang đặt mục tiêu phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027, nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thành như chỉ đạo của chủ đầu tư.

Theo Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương được triển khai trong khuôn khổ Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên - Huế, có tổng giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng.

Công trình khởi công ngày 6/7/2021 và dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2024. Do chậm tiến độ, dự án được gia hạn đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, kết thúc 2025, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, chủ đầu tư tiếp tục cho gia hạn đến tháng 6/2026.

Sau hơn 5 năm thi công, dự án mới đạt khoảng 70% khối lượng công việc. Nhà thầu Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng đã ký, khiến chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo ông Lê Thành Bắc, sau khi bị xử phạt, nhà thầu không huy động nhân lực, vật tư để thi công các hạng mục chính. Lúc này, công trình rơi vào tình trạng bị bỏ dở, không đảm bảo khả năng hoàn thành. Đến ngày 13/4, chủ đầu tư đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình. Đồng thời, tổ chức đầu thầu để lựa chọn nhà thầu mới, tiếp tục thi công dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương thuộc gói thầu 28 nằm trong khuôn khổ Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế, có tổng giá trị hợp đồng hơn 114 tỷ đồng do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đảm nhận thi công. Công trình khởi công ngày 6/7/2021 và dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2024. Do chậm tiến độ, dự án được gia hạn đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, kết thúc 2025, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, chủ đầu tư tiếp tục cho gia hạn đến tháng 6/2026. Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương, gồm có 11 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) với tổng giá trị hơn 1.041 tỷ đồng. Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, tháng 7/2024 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2028.