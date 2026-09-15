Thấy người gặp tai nạn bất tỉnh, kéo vào chỗ vắng lấy 2 điện thoại trị giá 31 triệu đồng

Công an xã Nội Bài (Hà Nội) vừa tiếp nhận trình báo của gia đình anh N.P.T. (SN 1997, trú tại xã Nội Bài) về việc bị mất 2 điện thoại di động sau khi gặp tai nạn giao thông trên tuyến đường liên thôn Xuân Bách. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nội Bài nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin và rà soát các tình tiết liên quan nhằm làm rõ vụ việc cũng như người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Ngọc Anh (SN 2000, trú tại Mai Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào đêm 2, rạng sáng 3/9/2026, trên đường trở về nhà, Nguyễn Ngọc Anh phát hiện anh N.P.T. gặp tai nạn giao thông và nằm bất tỉnh trên đường liên thôn Xuân Bách.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Sau khi dừng lại, Nguyễn Ngọc Anh không tìm kiếm sự hỗ trợ mà kéo anh T. vào khu vực đất trống bên đường. Sau đó, đối tượng lấy 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Tổng giá trị tài sản được xác định khoảng 31 triệu đồng.

Sau khi lấy tài sản, Nguyễn Ngọc Anh không trình báo cơ quan chức năng, cũng không thông báo cho những người xung quanh để hỗ trợ nạn nhân mà đưa số điện thoại về nhà cất giấu, mặc cho anh T. vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Công an xã Nội Bài đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Anh để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.