Thấy người đàn ông bất ngờ ngã quỵ trên sân ga, hành khách định sơ cứu nhưng bị nhân viên ngăn lại: Con gái nạn nhân đâm đơn kiện nhà ga

Theo người phụ nữ họ Trương, khoảng 21h ngày 24/12/2025, cha cô đột ngột gặp vấn đề sức khỏe và ngã quỵ trên sân ga tàu cao tốc. Một hành khách đi ngang qua định hồi sức tim phổi (CPR) cho ông nhưng bị nhân viên nhà ga ngăn lại.

Phía nhà ga sau đó giải thích rằng nhân viên đã hỏi hành khách này có phải người làm công tác y tế chuyên nghiệp hay không. Khi người này trả lời không, nhân viên mới ngăn việc sơ cứu.

Trương công khai toàn bộ video giám sát tại thời điểm xảy ra sự việc. Cô nghi ngờ nhân viên có thực sự trao đổi với hành khách như nhà ga giải thích hay không. Theo cô, người ngoài ngành y cũng có thể có kiến thức sơ cứu, nên việc hành khách không phải nhân viên y tế không đủ để ngăn họ hỗ trợ.

Thấy người đàn ông ngã quỵ trên sân ga.

Sau khi cha cô ngã xuống, nhân viên nhà ga gọi cấp cứu. Khoảng 9 phút sau, đội cấp cứu có mặt. Theo hồ sơ cấp cứu ngoại viện do Trương cung cấp, khi đó ông nằm ngửa trên mặt đất, đã mất ý thức, ngừng thở và tim ngừng đập. Hồ sơ ghi nhận không ai thực hiện hồi sức tim phổi trước khi xe cấp cứu đến. Những nỗ lực cứu chữa sau đó không giữ được tính mạng của ông.

Trương cho rằng việc ngăn hành khách sơ cứu khiến cha cô bỏ lỡ “thời gian vàng cấp cứu”. Cô cũng nói một số nhân viên có mặt tại hiện trường không giúp ông tháo chiếc khẩu trang đang đeo. Theo cô, việc tháo khẩu trang có thể giúp đường thở của ông thông thoáng hơn.

Theo Trương, ga Tùng Giang có máy khử rung tim ngoài tự động (AED). Thiết bị gần nhất chỉ cách nơi cha cô ngã quỵ khoảng 1 phút đi bộ, nhưng không ai sử dụng máy để hỗ trợ cấp cứu.

Nhà ga giải thích với cô rằng không phải nhân viên nào cũng biết sử dụng AED. Theo phía nhà ga, chỉ những tình nguyện viên đã được đào tạo mới có thể dùng thiết bị, trong khi họ không có mặt suốt cả ngày.

Cho rằng nhà ga phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc, Trương đã khởi kiện. Tòa bác đơn ở cấp sơ thẩm, song cô cho biết sẽ tiếp tục kiện.