Có nhiều cách để tăng công suất động cơ ô tô. Những nâng cấp như lắp bộ tăng áp, siêu tăng áp hoặc thay đổi các chi tiết bên trong động cơ có thể mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, liệu những bộ phận đơn giản hơn, chẳng hạn bugi, có thể giúp động cơ tăng thêm mã lực?

Đây là vấn đề được bàn luận trong nhiều năm. Câu trả lời ngắn gọn là không. Khi động cơ đang hoạt động tốt và đạt hiệu suất tối ưu, việc lắp một bộ bugi cao cấp, dù chất lượng đến đâu, cũng không thể giúp tăng công suất.

Dù vậy, thay bugi mới đôi khi có thể khiến người lái cảm nhận chiếc xe mạnh hơn. Nguyên nhân là sau một thời gian sử dụng, ngay cả những bugi tốt cũng bị mòn và giảm hiệu quả. Khi bugi bị mòn, bám bẩn hoặc có khe hở không còn phù hợp, khả năng đánh lửa sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, thay bugi mới chủ yếu giúp khôi phục phần hiệu suất động cơ đã mất, thay vì tạo ra công suất vượt mức thiết kế ban đầu.

Bugi cũng là một trong những bộ phận tương đối dễ tự thay thế trên ô tô. Vì vậy, việc nâng cấp bộ phận này với kỳ vọng tăng công suất có thể hấp dẫn nhiều chủ xe.

Các nhà sản xuất bugi cho biết, bugi mới có thể khôi phục hiệu suất của động cơ nguyên bản. Tuy nhiên, hãng cảnh báo những đơn vị tuyên bố bugi của họ có thể giúp động cơ nguyên bản hoặc gần nguyên bản tăng công suất đáng kể đang đưa ra những khẳng định chung chung, chưa chắc đã có cơ sở chứng minh.

Bugi mòn có thể làm giảm hiệu suất động cơ

Bugi là bộ phận khởi đầu quá trình đốt cháy trong động cơ xăng. Khi bugi phát ra tia lửa điện, hỗn hợp không khí và nhiên liệu trong xi-lanh được đốt cháy. Quá trình này tạo lực đẩy pít-tông, từ đó sinh công cho động cơ.

Nhiệm vụ chính của bugi là đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Vì vậy, nếu không có thay đổi nào khác trong động cơ, việc thay một bộ bugi mới đơn thuần sẽ không làm tăng công suất.

Tuy nhiên, so sánh bugi mới với bugi đã qua sử dụng lại là câu chuyện khác. Trong suốt quá trình hoạt động, bugi phải chịu áp suất và nhiệt độ cao, cặn bẩn sinh ra từ quá trình đốt cháy cũng như những lần phóng điện liên tục.

Bugi là bộ phận khởi đầu quá trình đốt cháy trong động cơ xăng.

Theo thời gian, các điện cực có thể bị mòn, khiến khoảng cách giữa chúng rộng hơn so với thiết kế ban đầu. Cặn bẩn tích tụ cũng có thể cản trở quá trình đánh lửa. Vì thế, hiệu quả hoạt động của bugi có thể suy giảm sau một thời gian sử dụng.

Đây là lý do bugi mới có thể tạo ra khác biệt rõ rệt khi thay thế bugi cũ đã xuống cấp. Hiệu quả này không đồng nghĩa với việc bugi mới giúp động cơ vượt qua công suất thiết kế, mà chủ yếu là khôi phục khả năng hoạt động vốn có.

Với những động cơ hiệu suất cao hoặc đã được tinh chỉnh, việc lựa chọn bugi chuyên dụng phù hợp với cấu hình động cơ có ý nghĩa quan trọng. Sử dụng đúng loại bugi được thiết kế cho động cơ đã độ có thể hỗ trợ khai thác công suất tối đa. Bugi không phải yếu tố quyết định công suất, nhưng nếu lựa chọn không phù hợp, động cơ có thể không phát huy hết khả năng.

Nhìn chung, điều quan trọng là chọn đúng loại bugi dành cho động cơ. Nếu động cơ đang hoạt động tốt và đạt hiệu suất tối ưu, ngay cả bộ bugi mới cao cấp nhất cũng khó tạo ra khác biệt đáng kể. Ngược lại, nếu động cơ vận hành kém do hệ thống đánh lửa không hiệu quả, việc cải thiện bộ phận này có thể mang lại thay đổi rõ rệt.

Bugi iridium có giúp tăng mã lực?

Nếu từng tìm mua bugi trên mạng, người dùng có thể bắt gặp các sản phẩm sử dụng iridium. Đây là vật liệu được dùng trong một số loại bugi nhờ khả năng chống mài mòn, đồng thời cho phép nhà sản xuất thiết kế đầu đánh lửa nhỏ hơn.

Về cơ bản, iridium giúp bugi duy trì khả năng đánh lửa ổn định hơn trong suốt vòng đời sử dụng. Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng cho thấy riêng vật liệu này có thể giúp động cơ tăng thêm một mức mã lực cụ thể.

Thay thế bugi đã mòn có thể giúp động cơ khôi phục hiệu suất và vận hành mạnh mẽ hơn.

Đáng chú ý, nhiều động cơ vốn đã sử dụng bugi kim loại quý ngay từ khi xuất xưởng. Vì vậy, trong những trường hợp này, việc thay thế bugi iridium nguyên bản bằng một sản phẩm tương đương có thể đóng vai trò quan trọng để duy trì hoạt động của động cơ.

Nhược điểm chính của bugi iridium nằm ở giá bán thường cao hơn và yêu cầu xử lý cẩn thận hơn do đầu bugi nhỏ. Denso khuyến cáo không điều chỉnh khe hở trên các loại bugi iridium của hãng. Trong khi đó, phần lớn các nhà sản xuất cho phép điều chỉnh cẩn thận đối với những mẫu bugi phù hợp, nhưng chỉ bằng cách di chuyển điện cực tiếp đất.

Do đó, người dùng cần chú ý hơn khi lắp đặt hoặc điều chỉnh loại bugi này. Xét trong phần lớn trường hợp, lựa chọn phù hợp nhất vẫn là loại bugi được thiết kế dành riêng cho động cơ đang sử dụng. Việc nâng cấp lên loại đắt tiền hơn không đồng nghĩa với khả năng tăng công suất, nếu động cơ vốn đã hoạt động bình thường.

Theo Carscoops