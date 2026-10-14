Thấy 'khói đen' chuyển động giữa bầu trời, người phụ nữ phóng to camera rồi giật mình khi thấy cảnh tượng 'nổi da gà' này

Cảnh tượng đàn côn trùng tụ thành từng đám lớn trên bầu trời thành phố Hyderabad, Ấn Độ, đã được người phụ nữ tên Monica ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội Instagram.

Trong video, Monica hướng camera về phía các tán cây vào thời điểm chiều tối. Phía trên ngọn cây xuất hiện 1 đám đen mờ, liên tục thay đổi hình dạng và chuyển động, trông giống khói hoặc lửa đang bốc lên từ khu vực phía sau.

Khi mới quan sát, Monica cho rằng có thể đang xảy ra hỏa hoạn phía sau hoặc bên dưới hàng cây. Tuy nhiên, sau khoảng 4-5 phút theo dõi, cô nhận thấy đám đen trước mắt không có đặc điểm giống ngọn lửa.

Người phụ nữ quyết định phóng to camera để quan sát rõ hơn. Lúc này, cô mới nhận ra khối đen đang chuyển động trên bầu trời thực chất là đàn muỗi tập trung với số lượng lớn.

Clip: Instagram/@monicajuyal.official

Phát hiện khiến Monica không giấu được sự kinh ngạc. Cô cho biết đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng như vậy và mô tả trải nghiệm khiến bản thân “nổi da gà”.

Trong đoạn video, đàn côn trùng liên tục thay đổi hướng di chuyển, tạo thành những đường uốn lượn phía trên ngọn cây. Monica ví chuyển động của chúng giống hình ảnh 1 con rắn đang múa trên không trung.

Cô cũng quay sang hỏi con gái có biết đám đen phía trước là hiện tượng gì hay không, sau đó giải thích rằng những sinh vật đang bay thành đàn chính là muỗi.

Sau khi được đăng tải, video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước số lượng côn trùng xuất hiện trong cùng thời điểm.

1 số tài khoản nhận xét cảnh đàn muỗi bay dày đặc phía trên tán cây giống phân đoạn trong phim kinh dị. Những chuyển động liên tục và hình dạng biến đổi của đám côn trùng càng khiến cảnh tượng trở nên khác thường.

Cũng có ý kiến suy đoán rằng số lượng chuồn chuồn suy giảm có thể góp phần khiến muỗi xuất hiện nhiều hơn, do chuồn chuồn là thiên địch tự nhiên của loài côn trùng này.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán được người dùng mạng xã hội đưa ra. Hiện chưa có kết luận khoa học xác định nguyên nhân khiến đàn muỗi tập trung với số lượng lớn và bay thành những đám đen phía trên tán cây trong đoạn video.