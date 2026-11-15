Thay Jaguar I-Pace, Waymo sử dụng Toyota bZ4X làm robotaxi

Toyota và Waymo công bố hợp tác trong lĩnh vực xe tự lái robotaxi, hướng đến mục tiêu cải thiện an toàn giao thông và mở rộng khả năng di chuyển cho người dân. Hai bên sẽ bắt đầu thử nghiệm đội xe Toyota bZ4X tại Nhật Bản từ năm 2027, trước khi mở rộng sang Anh và các thị trường khác nơi Waymo đang cung cấp dịch vụ.

Mối quan hệ hợp tác giữa Toyota và Waymo được xem là cột mốc quan trọng trong kế hoạch triển khai dịch vụ gọi xe tự lái hoàn toàn đầu tiên tại Nhật Bản, sử dụng những mẫu xe sản xuất trong nước với quy mô lớn.

Toyota sẽ đảm nhận việc sản xuất những chiếc xe điện bZ4X tại nhà máy Takaoka, thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Toàn bộ quy trình sẽ được thực hiện tại cùng một địa điểm, từ lắp ráp xe nguyên bản đến tích hợp các phần cứng phục vụ công nghệ xe tự lái của Waymo.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển và năng lực sản xuất ôtô toàn cầu của Toyota với công nghệ lái xe tự động hoàn toàn của Waymo được kỳ vọng giúp hai bên đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô xe tự lái cấp độ 4 (Level 4) đã được kiểm chứng về độ an toàn trên toàn cầu.

Ông Dmitri Dolgov, đồng CEO của Waymo, cho biết mục tiêu không để xảy ra tai nạn giao thông của Toyota có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của công ty.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, những chiếc Toyota bZ4X dành riêng cho dịch vụ tự lái cũng được điều chỉnh nhằm nâng cao sự thoải mái và khả năng tiếp cận. Xe có không gian để chân rộng rãi ở hàng ghế sau, cửa đóng mở tự động, cửa hậu chỉnh điện và hệ thống đèn viền nội thất. Những trang bị này giúp hành khách lên xuống xe thuận tiện hơn, đặc biệt với những người có nhu cầu hỗ trợ di chuyển.

Bên cạnh dịch vụ gọi xe tự lái, Toyota và Waymo sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ lái xe tự động trên những xe thương mại dành cho khách hàng cá nhân. Cùng với Woven by Toyota – công ty công nghệ chuyên phát triển các giải pháp di chuyển – hai bên còn tìm kiếm những sáng kiến khác nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Theo ông Hiroki Nakajima, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó chủ tịch điều hành của Toyota, công nghệ an toàn chỉ thực sự tạo ra khác biệt khi có thể tiếp cận số lượng người dùng lớn nhất có thể.

Một trong những hướng nghiên cứu là khai thác dữ liệu và kinh nghiệm vận hành thực tế của Waymo để cải thiện an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Thông tin thu thập từ hoạt động của đội xe tự lái, kết hợp với các công cụ phân tích dữ liệu và công nghệ của Waymo, có thể được ứng dụng rộng hơn thay vì chỉ giới hạn trong những phương tiện sử dụng hệ thống này.

Waymo cho biết hệ thống Waymo Driver có thể giảm nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây chấn thương xuống mức thấp hơn tới 20 lần so với người lái. Công ty kỳ vọng sự hợp tác sẽ giúp đưa những lợi ích về an toàn và tiện lợi của công nghệ tự lái đến nhiều người hơn, trong đó có những thị trường quốc tế quan trọng như Nhật Bản.

Ông Nakajima cho rằng không một doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể tự mình đạt được mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tai nạn giao thông, do đó sự phối hợp giữa các đối tác như Toyota và Waymo sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Với kế hoạch thử nghiệm mẫu robotaxi bZ4X tại Nhật Bản từ năm 2027, mối hợp tác giữa Toyota và Waymo không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho dịch vụ gọi xe tự động tại thị trường này, mà còn cho thấy tham vọng đưa công nghệ Level 4 tiến gần hơn đến ứng dụng thương mại trên quy mô toàn cầu.