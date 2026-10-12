Thấy hàng loạt 'vật thể lạ' màu xanh trắng trôi nổi dưới sông, người dân lập tức gọi cảnh sát: Những thứ được vớt lên khiến nhiều người bàng hoàng

Sự việc được phát hiện tại sông Kanda, đoạn chảy qua khu vực Yayoi, quận Nakano, Tokyo. Người dân địa phương nhìn thấy nhiều vật thể lạ nằm rải rác dưới lòng sông, một số khác đang trôi theo dòng nước.

Không rõ những đồ vật này xuất hiện từ đâu, người dân nhanh chóng liên hệ với cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền quận Nakano và doanh nghiệp liên quan để xử lý.

Khoảng 10h ngày 21/8, hoạt động thu gom bắt đầu được triển khai. Sau khoảng 90 phút, lực lượng tham gia đã đưa tổng cộng 161 vật thể ra khỏi dòng sông.

Qua kiểm tra, toàn bộ số đồ vật được xác định là sạc dự phòng thuộc dịch vụ cho thuê pin sạc do 1 công ty cung cấp. Việc hàng trăm thiết bị điện tử xuất hiện dưới sông làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm môi trường và những vấn đề liên quan đến an toàn.

Tổng cộng 161 vật thể lạ được đưa khỏi dòng sông. Ảnh: ANN News

Đơn vị vận hành dịch vụ cho biết mỗi sạc dự phòng đều được gắn 1 mã nhận diện riêng. Hệ thống quản lý của công ty lưu trữ lịch sử sử dụng cùng thông tin thuê, cho phép truy xuất dữ liệu liên quan tới từng thiết bị.

Theo doanh nghiệp, những thiết bị bị hao mòn hoặc hết thời hạn sử dụng thông thường sẽ được thu hồi và chuyển cho các đơn vị tái chế chuyên nghiệp xử lý. Công ty khẳng định không có chủ trương tự ý thải bỏ sạc dự phòng ra môi trường.

Doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Sau khi nhận lại 161 thiết bị từ cảnh sát, đơn vị này cũng tiến hành kiểm tra nội bộ để xác định nguyên nhân sự việc.

Nhóm phụ trách đang rà soát lịch sử thuê gần nhất, địa điểm sử dụng cùng các dữ liệu được lưu trong hệ thống quản lý. Những thông tin này có thể giúp xác định người cuối cùng đã thuê hoặc sử dụng từng thiết bị.

Mã quản lý riêng trên mỗi sạc dự phòng được kỳ vọng sẽ trở thành manh mối quan trọng để cơ quan chức năng làm rõ ai đã sử dụng số thiết bị trước khi chúng xuất hiện dưới sông.

Cảnh sát Nhật Bản đang xem xét vụ việc theo hướng đổ rác trái phép và gây hư hại tài sản công. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cùng người liên quan hiện chưa được xác định.

Ông Kazuhiko Ishibashi, đại diện bộ phận phụ trách đường sá của quận Nakano, cho biết mực nước sông từng dâng cao trước đó. Vì vậy, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng một phần số sạc dự phòng bị ném xuống tại địa điểm khác rồi theo dòng nước trôi tới khu vực Yayoi.