Thay gối cầu Gianh, phương tiện Bắc - Nam lưu thông trên Quốc lộ 1 thế nào?

Phân luồng trong khung giờ 7h-10h

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, phương án phân luồng giao thông qua cầu Gianh cũ được triển khai từ 7h ngày 19/9 đến ngày 25/10/2026, phục vụ thi công hạng mục thay gối cầu Gianh cũ tại Km625+500, thuộc dự án sửa chữa một số cầu trên Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị.

Phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam qua khu vực cầu Gianh. (Ảnh: M.P)

Hạng mục thay gối cầu Gianh được thực hiện từ 3/9 đến 25/10/2026. Riêng công tác chuẩn bị, lắp đặt hệ thống chóp nón, biển báo, tổ chức cấm cầu và ngăn đường lần đầu được thực hiện từ 7h đến 10h ngày 19/9.

Theo phương án được chấp thuận, trong thời gian thi công bình thường, phương tiện vẫn được duy trì lưu thông. Cầu Gianh cũ chỉ bị cấm trong thời gian thực hiện các công việc kích, hạ dầm và những hạng mục đòi hỏi kiểm soát an toàn đặc biệt. Khi cầu cũ bị cấm, phương tiện sẽ được tổ chức lưu thông hai chiều trên cầu Gianh mới.

Xe Bắc - Nam đi thế nào?

Đối với phương tiện theo hướng Bắc - Nam, khi đến khu vực ngã ba đường vào Khu di tích Bến phà Gianh, đoạn từ Km625+320 đến Km625+110 trên Quốc lộ 1, lực lượng điều tiết sẽ hướng dẫn phương tiện thu hẹp từ 2 làn còn 1 làn.

Phương tiện hướng Nam - Bắc được phân luồng từ xa, rẽ vào cao tốc CT.01 hoặc đường Hồ Chí Minh để ra phía Bắc trong thời gian thi công. (Ảnh: M.P)

Phương tiện sau đó đi vào làn bên phải của cầu Gianh mới. Khi qua cầu, xe nhập lại Quốc lộ 1 và tiếp tục hành trình về phía Nam.

Ở chiều Nam - Bắc, phương tiện khi đến khu vực ngã tư giữa ĐT.2B và Quốc lộ 1, đoạn từ Km626+735 đến Km626+815, sẽ được hướng dẫn thu hẹp còn 1 làn, đi vào làn bên trái cầu Gianh mới.

Sau khi qua cầu, phương tiện nhập lại Quốc lộ 1 tại khu vực ngã ba đường vào Khu di tích Bến phà Gianh và tiếp tục di chuyển về phía Bắc.

Tại các vị trí chuyển làn, nhà thầu bố trí biển báo, rào chắn, chóp nón, thiết bị phản quang, đèn cảnh báo và lực lượng điều tiết giao thông. Đối với xe mô tô, xe thô sơ, trước từng đợt cấm cầu, các đơn vị liên quan sẽ rà soát điều kiện thực tế tại hiện trường để bảo đảm an toàn.

Khuyến cáo phương tiện lựa chọn hướng đi phù hợp

Bên cạnh việc tổ chức giao thông tại khu vực cầu Gianh, phương án còn tính đến phân luồng từ xa nhằm giảm lưu lượng phương tiện tập trung tại khu vực thi công.

Phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên cầu Gianh mới khi cầu cũ bị cấm để thi công. (Ảnh: M.P)

Theo đó, ở hướng Bắc - Nam, tại nút giao Quốc lộ 1 Km621+100 với Quốc lộ 12A, các phương tiện có thể rẽ phải theo Quốc lộ 12A để nhập vào cao tốc CT.01 và tiếp tục hành trình về phía Nam.

Ở hướng Nam - Bắc, tại nút giao Quốc lộ 1 Km645+730 với ĐT.561, phương tiện được hướng dẫn rẽ trái, đi theo cao tốc CT.01 hoặc đường Hồ Chí Minh để ra phía Bắc.

Việc tổ chức phân luồng được triển khai trong thời gian thi công nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và lực lượng thi công, đồng thời duy trì giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua khu vực cầu Gianh.

Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Gianh, đặc biệt trong khung giờ 7h-10h, cần chú ý biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.