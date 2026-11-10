Thầy giáo vùng cao Thái Nguyên được tuyên dương tại Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Thầy giáo La Văn Du, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên), vinh dự được tuyên dương.

Thầy giáo La Văn Du được tuyên dương tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Có hơn 10 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, thầy giáo La Văn Du luôn quan tâm, đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh công tác giảng dạy và hoạt động Đội, thầy tích cực kết nối các nhà hảo tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh tiền ăn bán trú, quần áo, sách vở và các nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, thầy từng vận động cộng đồng hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho một học sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, giúp em trở lại trường học.

Thầy giáo La Văn Du và học sinh Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá.

Năm 2026, từ 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu được đề cử trên cả nước, Ban Tổ chức lựa chọn 34 nhà giáo xuất sắc tuyên dương tại Hà Nội; 156 giáo viên còn lại được biểu dương tại các địa phương.

Việc thầy giáo La Văn Du được tuyên dương góp phần lan tỏa hình ảnh người giáo viên tận tâm, trách nhiệm với học sinh và cộng đồng.