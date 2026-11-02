Thầy giáo trở lại bục giảng sau gần 20 năm bị buộc thôi việc trái quy định

Ngày 2/11, ông Lê Cao Tánh (54 tuổi), nguyên giáo viên Trường THPT bán công Nguyễn Du (nay là Trường THCS Nguyễn Du, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc tại trường từ ngày 1/11/2026.

Sự việc khép lại một chặng đường khiếu kiện kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ quyết định kỷ luật buộc thôi việc ban hành vào tháng 12/2006.

Ông Tánh từng giảng dạy môn Giáo dục công dân và Ngữ văn tại Trường THPT bán công Nguyễn Du.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Tánh từng giảng dạy môn Giáo dục công dân và Ngữ văn tại Trường THPT bán công Nguyễn Du. Tháng 12/2006, hiệu trưởng nhà trường ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông sau một sự việc xảy ra trong giờ ra chơi.

Cụ thể, khi đang đi trong sân trường, ông Tánh bị một học sinh gọi tên và chửi tục. Do nóng giận, ông đã dùng tay tát vào mặt học sinh khiến em này chảy máu mũi.

Cho rằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc không tương xứng với hành vi vi phạm và trái quy định pháp luật, ông Tánh nhiều lần khiếu nại nhưng không đạt kết quả. Sau đó, ông khởi kiện nhà trường ra tòa.

Từ năm 2008 đến năm 2021, vụ tranh chấp lao động trải qua nhiều cấp xét xử, với tổng cộng 14 bản án, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vụ việc được xem xét qua các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm tại các cấp tòa án ở Đà Lạt, Lâm Đồng và TAND Tối cao.

Theo quyết định giám đốc thẩm, Trường THCS Nguyễn Du phải tiếp nhận ông Tánh trở lại làm giáo viên, thanh toán tiền lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Nhà trường trả gần 1,2 tỷ đồng trong 3 đợt

Theo phán quyết của tòa, nhà trường phải trả ông Tánh hơn 614 triệu đồng tiền lương, tính từ thời điểm bị buộc thôi việc (tháng 12/2006) đến tháng 1/2020. Ngoài ra, trường phải tiếp tục thanh toán tiền lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm từ năm 2020 đến khi ông được tiếp nhận trở lại làm việc.

Tính từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2026, khoản tiền lương phát sinh là hơn 554 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền nhà trường phải thanh toán cho ông Tánh gần 1,2 tỷ đồng.

Ông Tánh nhận thông báo trở lại giảng dạy từ ngày 1/11.

Sáng 2/11, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du và ông Tánh thống nhất phương án chi trả số tiền này thành 3 đợt, mỗi đợt 400 triệu đồng, dự kiến vào tháng 12/2026, tháng 12/2027 và tháng 3/2028.

Đáng chú ý, ông Tánh cho biết chấp nhận không yêu cầu thanh toán khoản lãi phát sinh do chậm thi hành án, ước tính khoảng 400 triệu đồng, vì chia sẻ với những khó khăn tài chính của nhà trường.

Buổi làm việc có sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng và lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Tánh (bìa trái) làm việc cùng cơ quan chức năng.

Liên quan việc chậm thi hành án, ông Võ Ngọc Hưởng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết theo hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), thiệt hại của ông Tánh phát sinh trong lĩnh vực lao động, không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Theo ông Hưởng, để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho ông Tánh do việc buộc thôi việc trái quy định trước đây, nhà trường phải cắt giảm các khoản chi cho giáo viên trong 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028.