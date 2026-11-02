Thầy giáo Trịnh Phi Hoàng: Dạy trẻ tự tin và biết trân trọng cội nguồn

Gắn bó với công việc hướng dẫn catwalk cho trẻ nhỏ, thầy giáo Trịnh Phi Hoàng mong học trò có thể tự tin thể hiện bản thân. Nhưng bên cạnh những bước đi, cách tạo dáng hay biểu diễn trước ống kính, điều thầy quan tâm còn là cách các em trưởng thành trong cuộc sống.

Mỗi học viên có một cá tính, khả năng và mong muốn riêng. Bởi vậy, với thầy Hoàng, công việc giảng dạy cần sự kiên nhẫn để nhận ra điểm mạnh của từng em, động viên và giúp các em từng bước vượt qua sự rụt rè.

Thầy giáo Trịnh Phi Hoàng.

Sự tiến bộ có thể thể hiện ở một phần trình diễn tự tin hơn, nhưng cũng có thể đến từ những điều nhỏ như cách trò chuyện, thái độ lễ phép hay sự quan tâm dành cho người bên cạnh. Đó là những điều thầy mong học trò giữ được khi rời sân khấu, trở về với gia đình và trường lớp.

Từ suy nghĩ ấy, thầy Hoàng chú trọng đưa các hoạt động trải nghiệm vào quá trình giảng dạy. Thầy muốn trẻ có cơ hội quan sát, tìm hiểu cuộc sống và tiếp xúc với những giá trị văn hóa qua các địa điểm cụ thể.

Đưa các hoạt động trải nghiệm vào quá trình giảng dạy.

Trong chuyến tham quan Thành cổ Sơn Tây cùng học trò, điều thầy hướng đến là giúp các em hiểu thêm về lịch sử, về mảnh đất mình đang sống. Một buổi đi thực tế cũng trở thành dịp để những bài học về quê hương, nguồn cội đến với trẻ gần gũi hơn.

Giữa không gian thành cổ, các em được tìm hiểu một địa danh lịch sử, cảm nhận vẻ đẹp của công trình và cùng thầy tham gia hoạt động dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Qua đó, thầy Hoàng mong học trò hiểu thêm ý nghĩa của lòng biết ơn, biết trân trọng công sức của những thế hệ đi trước.

Với trẻ nhỏ, tình yêu văn hóa có thể bắt đầu từ những trải nghiệm giản dị như vậy. Được đến tận nơi, quan sát và tìm hiểu là cơ hội để các em kết nối những điều đã học với cuộc sống xung quanh.

Trong công việc của mình, thầy Hoàng vẫn dành sự quan tâm cho kỹ năng trình diễn, giúp học trò có phong thái tự tin khi xuất hiện trước mọi người. Đồng thời, thầy mong các em biết kính trọng thầy cô, yêu thương gia đình và cư xử có chừng mực.

Thầy Phi Hoàng trong chuyến tham quan Thành cổ Sơn Tây cùng học trò.

Đó cũng là lý tưởng thầy theo đuổi khi đồng hành với trẻ: giúp mỗi em phát triển khả năng riêng, đồng thời nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình cảm với những người, những điều gần gũi quanh mình.

Chuyến đi Thành cổ Sơn Tây khép lại, còn những bài học về lịch sử và lòng biết ơn cần tiếp tục được bồi đắp trong đời sống hằng ngày. Với thầy Trịnh Phi Hoàng, việc giảng dạy vì thế là một quá trình kiên trì, từ hướng dẫn kỹ năng đến đồng hành với sự trưởng thành của học trò.

Thầy Trịnh Phi Hoàng cho biết, thầy mong các em có thể bước lên sân khấu bằng sự tự tin và bước vào cuộc sống với thái độ chân thành, biết yêu thương, biết trân trọng cội nguồn. Đó là điều thầy gửi gắm trong những giờ dạy và cả những chuyến đi cùng học trò.