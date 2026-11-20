Dù đã là giảng viên khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ThS Đỗ Ba Chín vẫn tiếp tục đi học để nâng cao chuyên môn. Anh từng theo học thạc sĩ tại trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) và tham gia trường Hè quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc vào năm 2025.

Trở lại lớp học với vai trò là học viên, anh không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn quan sát cách các giảng viên truyền đạt, đặt câu hỏi và hướng dẫn học viên. Những trải nghiệm này giúp anh nhìn lại phương pháp giảng dạy của chính mình.

Trong thời gian làm luận văn thạc sĩ, có những bài báo khoa học anh tưởng đã hiểu nhưng khi áp dụng vào nghiên cứu lại gặp khó khăn. Anh phải đọc lại nhiều lần, thử từng bước mới nắm được vấn đề. Trải nghiệm ấy khiến anh hiểu hơn cảm giác của sinh viên khi không theo kịp bài giảng.

ThS Đỗ Ba Chín (thứ hai, từ phải sang) tham gia trại Hè tại Trung Quốc.

Khi theo học ở Trung Quốc, anh còn được tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu từ phòng học thông minh để nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Từ đó, anh quan tâm hơn đến việc ứng dụng AI để nhận biết khó khăn của sinh viên và điều chỉnh cách giảng dạy.

Với Đỗ Ba Chín, việc trở lại làm học viên không chỉ giúp anh nâng cao kiến thức, mà còn hiểu rõ hơn những khó khăn của người học. Chính những trải nghiệm ấy khiến anh kiên nhẫn và chú ý lắng nghe sinh viên hơn trong mỗi giờ giảng.

Không chỉ học hỏi khi trở lại giảng đường, ThS Đỗ Ba Chín còn tìm thấy những bài học ngay trong công việc giảng dạy. Trong các buổi tập huấn ứng dụng AI cho giáo viên, anh ấn tượng với tinh thần ham học hỏi của những thầy cô đã có hàng chục năm đứng lớp.

Dù chưa quen với công nghệ mới, nhiều giáo viên vẫn kiên nhẫn thực hành, hỏi lại khi gặp khó khăn và chủ động tìm cách áp dụng vào bài giảng. Chính sự say mê ấy khiến anh nhận ra, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, người thầy vẫn cần giữ tinh thần sẵn sàng tiếp thu những điều mới.

Từ những trải nghiệm đó, Đỗ Ba Chín cho rằng, sự phát triển của AI đang đặt ra yêu cầu thay đổi đối với cả người dạy và người học. Khi công nghệ có thể cung cấp thông tin và lời giải chỉ trong vài giây, điều quan trọng không còn là ghi nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà là khả năng hiểu, kiểm chứng và vận dụng những kiến thức ấy.

Khi người học có thể chủ động tìm kiếm kiến thức, Đỗ Ba Chín cho rằng, giảng viên cũng cần thay đổi cách tiếp cận sinh viên. Thay vì chỉ tập trung truyền đạt nội dung bài học, người thầy nên chú ý hơn đến những khó khăn của từng người và tìm cách giúp các em tự giải quyết vấn đề.

Với anh, câu hỏi quan trọng nhất khi chuẩn bị bài giảng là: “Sau học phần này, sinh viên cần tự làm được những gì?”. Từ đó, anh lựa chọn phương pháp giảng dạy, hoạt động thực hành và cách đánh giá phù hợp với năng lực người học.

“Với mình, người thầy thế hệ mới không phải là người chạy đua với AI để đưa ra câu trả lời nhanh nhất, mà là người không ngừng học hỏi, biết lắng nghe và thấu hiểu sinh viên. Để đồng hành cùng một thế hệ người học giàu cá tính, trưởng thành trong môi trường công nghệ, mình tin rằng, chính người thầy cũng cần sẵn sàng thay đổi, không ngại học hỏi từ những điều mới mẻ mà học trò mang đến”, anh chia sẻ.

Từng trở lại làm học viên và tiếp tục học hỏi ngay cả khi đứng lớp, Đỗ Ba Chín nhận ra rằng, người thầy chân chính sẽ luôn sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới, lắng nghe những thay đổi của sinh viên và điều chỉnh cách dạy để đồng hành cùng các em.

“Người thầy thế hệ mới” là tuyến bài của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ghi lại những cuộc đối thoại với các “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương. Tuyến bài khắc họa chân dung người thầy đang không ngừng thay đổi và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà giáo dục mang đến cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC; Thiết kế: Thiện Nhân