Thầy giáo trẻ Trần Văn Nguyên nhiệt huyết, sáng tạo lan toả tinh thần khởi nghiệp cho học sinh

Thầy giáo Trần văn Nguyên (thứ 4 từ phải qua, nhận giải Ba hội thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2026” do Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh tổ chức.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác giảng dạy cũng như hoạt động xã hội, thầy giáo Trần Văn Nguyên đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026" cấp tỉnh và được giới thiệu đề nghị xét tặng giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026.

Vững vàng chuyên môn, không ngừng nâng cao trình độ

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Tây Ninh, thầy giáo Trần Văn Nguyên luôn ý thức sâu sắc việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Hiện tại, anh đang theo học chương trình Nghiên cứu sinh và đạt trình độ ngoại ngữ bậc B2.

Năng lực sư phạm và tinh thần lao động nghiêm túc của thầy giáo Trần Văn Nguyên được minh chứng cụ thể qua kết quả đánh giá thực tiễn. Trong hai năm học liên tiếp 2024-2025 và 2025-2026, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ghi nhận cho quá trình phấn đấu bền bỉ gắn với các sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả tại cơ sở, anh được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy bộ môn, anh khẳng định năng lực quản lý học sinh và cái tâm với nghề khi xuất sắc đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh công nhận.

Thầy giáo Trần Văn Nguyên hướng dẫn 2 học sinh Nguyễn Thái Gia An và Trần Huy Hoàng nghiên cứu dự án “AquaSense - Hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh chất lượng nguồn nước ứng dụng trong nông nghiệp sử dụng năng lượng sạch” và nhận giải Ba.

Bồi dưỡng tài năng và truyền lửa đam mê khoa học cho học sinh

Không chỉ hoàn thành tốt công tác giảng dạy trên lớp, thầy giáo Trần Văn Nguyên còn là người thầy tận tâm ươm mầm cho các thế hệ học sinh tài năng.

Năm học 2025-2026, anh tham gia công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, góp phần mang về 6 giải cấp tỉnh, bao gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì và 1 giải Ba.

Tại kỳ thi Trại hè Phương Nam năm 2026 (sân chơi khu vực), đội tuyển bộ môn tiếp tục đạt thành tích xuất sắc với 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, trong hai năm học liên tiếp 2024-2025 và 2025-2026, anh đã trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án nghiên cứu và xuất sắc đạt 2 giải Nhì cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức khởi nghiệp trong học sinh, anh tích cực đồng hành, hướng dẫn các em tham gia Hội thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII cấp quốc gia năm học 2025-2026.

Năng động trong phong trào, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Là một đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thầy giáo Trần Văn Nguyên luôn thể hiện tinh thần xung kích, tích cực tham gia các phong trào thanh niên, các sân chơi trí tuệ và hoạt động phục vụ cộng đồng.

Tại các hội thi chuyên đề và sáng tạo khoa học, anh đạt giải Ba toàn quốc tại Hội thi "An toàn giao thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2025-2026" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông và Công ty Honda Việt Nam tổ chức; đạt giải Ba tại Hội thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026" do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh phát động.

Gắn bó sâu sắc với văn hóa truyền thống của địa phương, thầy giáo Trần Văn Nguyên đã tham gia và đạt giải Ba tại cuộc thi "Lễ hội Nghệ nhân tạo hình trái cây Núi Bà Đen 2026" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức với tác phẩm mang chủ đề "Tây Ninh vươn mình - Hồn thiêng hội tụ".

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, anh được Đoàn phường Trảng Bàng tặng Giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026, ghi nhận sự đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội và tình nguyện vì cộng đồng.

Thầy giáo Trần Văn Nguyên chính là hình mẫu tiêu biểu của người giáo viên trẻ trong thời kỳ đổi mới: vừa tận tâm, vững vàng về chuyên môn, vừa năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong mọi hoạt động phong trào.

Những đóng góp thiết thực của anh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi mà còn lan tỏa giá trị sống tích cực, truyền cảm hứng phấn đấu cho thế hệ trẻ tỉnh Tây Ninh trên con đường học tập, cống hiến và xây dựng quê hương.