Thầy giáo trẻ thắp sáng những lớp học quê nhà miền cao

Thầy giáo trẻ Hoàng Văn Cương (Trường Tiểu học Nghinh Tường, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên) cùng các học trò.

Bền bỉ tự học, khẳng định năng lực chuyên môn

Ở một địa bàn miền núi như xã Nghinh Tường (tỉnh Thái Nguyên), việc nâng cao chất lượng dạy học đòi hỏi mỗi giáo viên không chỉ có tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề mà còn phải chủ động học hỏi, đổi mới để đáp ứng yêu cầu giáo dục ngày càng cao. Là người con dân tộc Tày, thấu hiểu các học trò quê nhà, thầy giáo trẻ Hoàng Văn Cương (Trường Tiểu học Nghinh Tường, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên) đã không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để tìm tòi những phương pháp dạy học hiệu quả.

Không chỉ nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động giáo dục, thầy Cương còn tích cực tham gia vào các hoạt động chung của ngành Giáo dục. Thầy được lựa chọn tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, đồng thời là báo cáo viên tại một số hội nghị, hội thảo chuyên môn do Sở GD&ĐT Thái Nguyên tổ chức, tập trung vào nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và phương pháp dạy học môn Toán lớp 4, 5 tại các trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Thầy giáo Hoàng Văn Cương (Trường Tiểu học Nghinh Tường, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên).

Không dừng lại ở việc đổi mới trong lớp học của mình, thầy Cương còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp soạn giảng, thiết kế bài học, đổi mới kiểm tra đánh giá và sử dụng các công cụ như Canva, PowerPoint, OLM. Thầy cũng chú trọng xây dựng ngân hàng tư liệu, bài giảng dùng chung và tham gia tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Từ sự nỗ lực của bản thân đến việc đồng hành, hỗ trợ đồng nghiệp, hành trình nghề nghiệp của thầy Cương cho thấy một cách khẳng định giá trị chuyên môn bền vững, khi không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn góp phần lan tỏa để nâng cao năng lực chung của tập thể.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghinh Tường đánh giá: Những giáo viên trẻ tâm huyết, nỗ lực như thầy Cương đã lan tỏa rất tốt tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần vào xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng vững mạnh hơn.

Thầy Cương tận tình bên các học trò nơi quê nhà.

Sáng tạo từ trong khó khăn

Theo thầy Cương chia sẻ, đổi mới dạy học ở vùng núi cần bắt đầu từ chính những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Không có một phương pháp chung có thể áp dụng máy móc cho mọi đối tượng học sinh, mà người thầy phải thường xuyên tìm tòi, điều chỉnh cách tổ chức bài học để các em dễ tiếp cận kiến thức, hứng thú và chủ động hơn trong học tập.

Chuỗi sáng kiến chuyên môn mà thầy Cương triển khai trong 5 năm học liên tiếp, từ 2020-2021 đến 2024-2025, đã đặt ra những cách tiếp cận giải quyết vấn đề cụ thể trong dạy học: Nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử lớp 4; tích cực hóa hoạt động học tập trong môn Toán; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Toán; nâng cao kỹ năng viết văn tả cây cối; tăng cường kỹ năng sử dụng từ ngữ miêu tả, sắp xếp ý tưởng trong bài tập làm văn lớp 4 bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm đáng chú ý là các giải pháp không dừng ở việc thay đổi cách truyền đạt của giáo viên mà hướng đến phát huy vai trò chủ động của học sinh; giúp các em hào hứng khám phá, ghi nhớ kiến thức lâu hơn, thậm chí chia sẻ những điều đã học với gia đình và cộng đồng, tự tin giải quyết những vấn đề gần gũi với đời sống.

Thầy Cương tại lớp học xóa mù chữ của địa phương.

Không chỉ đổi mới trong các môn học chính khóa, thầy Cương còn tham gia giảng dạy chương trình xóa mù chữ. Với đối tượng học viên có điều kiện học tập khác biệt, thầy chủ động điều chỉnh phương pháp, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và thường xuyên động viên để duy trì sĩ số. Kết quả, lớp học duy trì đủ 16/16 học viên, 100% hoàn thành Giai đoạn 2 của chương trình xóa mù chữ.

Sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm ấy còn được thầy Cương lan tỏa ra ngoài phạm vi nhà trường. Được Sở GD&ĐT Thái Nguyên giao biên soạn tài liệu, làm báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn chuyên môn cấp tỉnh, thầy Cương còn trực tiếp xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình môn Toán tiểu học.

“Một trong những công việc mà tôi tâm đắc là được tham gia biên soạn tài liệu nâng cao năng lực dạy học Toán lớp 4, 5 tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh bán trú; với nội dung tập trung vào những khó khăn đặc thù của học sinh vùng dân tộc thiểu số, hướng dẫn giáo viên lựa chọn phương pháp, kỹ thuật tổ chức dạy học phù hợp”, thầy Cương chia sẻ.

Từ những sáng kiến trong từng lớp học đến hoạt động nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm ở phạm vi rộng hơn, thầy Cương đang cho thấy một cách tiếp cận giáo dục hiệu quả khi lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy sự tiến bộ của người học làm mục tiêu và không ngừng tìm kiếm những cách làm mới.

Một số thành tích, danh hiệu, khen thưởng thầy giáo Hoàng Văn Cương đã đạt: - 4 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025) - 2 lần đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên - 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024