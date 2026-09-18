Thầy giáo trả lại 1,6 tỷ đồng cho người chuyển nhầm

Chiều 18-9, chị Nguyễn Thị Ngoãn (sinh năm 1977, ngụ thôn Tân Sơn, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nhận lại đầy đủ 1,6 tỷ đồng sau khi chuyển nhầm vào tài khoản của một người không quen biết.

Trước đó, ngày 17-9, chị Ngoãn thực hiện giao dịch chuyển 1,6 tỷ đồng để trả nợ. Do sơ suất, chị chuyển nhầm toàn bộ số tiền vào một tài khoản không quen biết. Phát hiện sai sót, chị Ngoãn đến ngân hàng đề nghị xác minh giao dịch. Trong lúc đang lo lắng vì số tiền quá lớn, chị nhận được thông báo tiền đã được hoàn trả đầy đủ vào tài khoản.

Thầy giáo Nguyễn Hoàng Duy trả lại 1,6 tỷ đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: NVCC

Theo chị Ngoãn, người nhận nhầm số tiền là ông Nguyễn Hoàng Duy (ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), giáo viên Trường THCS Tân Dân. Khi phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 1,6 tỷ đồng, ông Duy đã chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo công an để xác minh nguồn tiền.

Ông Duy phối hợp với ngân hàng hoàn trả đầy đủ số tiền cho chị Ngoãn

Sau khi xác định đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, ông Duy phối hợp với ngân hàng hoàn trả đầy đủ cho chị Ngoãn ngay trong ngày 17-9.

Trao đổi qua điện thoại, ông Duy, chia sẻ: “Tôi nghĩ tiền không phải do mình làm ra thì mình không thể coi đó là tài sản của mình. Nếu chẳng may mình chuyển nhầm một số tiền lớn như vậy cho người khác, chắc chắn mình cũng mong người nhận được sẽ giữ lại và tìm cách trả lại cho mình”.