Năm 2024, chấn thương ở vai và chân kéo Phan Tấn Thành ra khỏi nhịp tập quen thuộc. Một năm sau, tháng 11/2025, chàng trai ấy đứng trên bục nhận Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 ở Bali (Indonesia). Ở tuổi 28, thầy giáo Giáo dục thể chất của Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) vừa được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Khoảng cách giữa hai thời điểm ấy chỉ một năm. Nhưng với anh, đó là quãng đường dài nhất trong sự nghiệp.

Khi cơ thể lên tiếng

Vovinam là môn võ của những chuyển động liên hoàn: đá, xoay người, bật nhảy, tiếp đất, té ngã rồi chống tay đứng dậy. Mỗi động tác huy động cùng lúc nhiều nhóm cơ và khớp, trong đó vai và chi dưới gánh áp lực nặng nhất. Lặp lại qua nhiều năm, cơ, gân, dây chằng dần quá tải và đến một ngày, cơ thể buộc anh phải dừng lại.

Chấn thương không chỉ lấy đi thành tích. Những việc tưởng đơn giản như đi lại, nâng tay hay xoay người cũng trở nên khó khăn.

Các kỹ thuật đá, xoay người, bật nhảy, tiếp đất và chống đỡ bằng tay đòi hỏi vận động viên phối hợp nhiều nhóm cơ, khớp, đồng thời duy trì khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát lực.

Nhưng điều khiến anh mất ngủ không phải cơn đau. Trong lúc anh nằm điều trị, đồng đội vẫn tập luyện mỗi ngày. Khoảng cách về thể lực, kỹ thuật cứ thế giãn ra. Có lúc, anh không chắc mình còn đứng được trên sàn đấu như trước.

Dù vậy, ý nghĩ từ bỏ chưa bao giờ thật sự xuất hiện.

“Tôi đã dành nhiều năm theo đuổi Vovinam, từ những ngày đầu đến khi khoác áo tuyển quốc gia. Nếu từ bỏ chỉ vì một giai đoạn khó khăn thì rất tiếc”, anh nói.

Sau chấn thương, thầy Thành từng lo ngại thể lực suy giảm, ảnh hưởng đến phong độ và cơ hội duy trì vị trí trong đội tuyển.

Học lại những động tác đầu tiên

Người từng quen với tốc độ và sức mạnh nay phải học lại cách vận động chậm rãi. Anh bắt đầu bằng những bài tập phục hồi nhẹ nhàng, kiểm soát từng biên độ cử động, chỉ tăng độ khó khi cơ thể cho phép.

Phần khó nhất là kiềm chế chính mình. Tinh thần đã sẵn sàng, nhưng cơ thể thì chưa. Hết đau không có nghĩa là các mô tổn thương đã lành. Nóng vội một lần, anh có thể phải bắt đầu lại từ đầu.

“Tôi nhận ra phục hồi chấn thương cũng cần sự kiên nhẫn và kỷ luật như quá trình tập luyện”, anh chia sẻ.

Thầy Phan Tấn Thành giành huy chương vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 năm 2025 tổ chức ở Indonesia.

Rồi đến ngày anh thực hiện lại được những động tác từng phải bỏ dở. Với anh, đó không chỉ là dấu hiệu cơ thể hồi phục, mà là cảm giác vừa thắng một trận đấu không có khán giả.

Từ đó, anh tập theo cách khác: khởi động kỹ hơn, giãn cơ sau mỗi buổi, tuân thủ giáo án và không cố làm những động tác vượt quá khả năng. Anh học cách lắng nghe cơ thể thay vì ép nó.

Đi đường dài bằng kỷ luật

Mỗi buổi tập của anh kéo dài 1,5-2 giờ, gồm khởi động, thể lực chung, chuyên môn, rồi rèn sức mạnh, tốc độ, sức bền, độ linh hoạt và kỹ thuật Vovinam. Anh tập toàn thân: cơ chân, đùi, mông cho các cú đá và bật nhảy; cơ bụng, lưng giữ thăng bằng; vai và cánh tay cho các đòn tay.

Thầy Thành cho rằng biết lắng nghe cơ thể, nghỉ ngơi đúng lúc cũng quan trọng như nỗ lực tập luyện để vận động viên có thể gắn bó lâu dài với thể thao.

Bữa ăn được tính toán kỹ, nhất là giai đoạn tập nặng hoặc trước giải. Đạm từ thịt nạc, cá, trứng, sữa giúp cơ phục hồi. Cơm, khoai lang, yến mạch cung cấp năng lượng. Rau xanh, trái cây bổ sung vitamin và chất xơ. Những buổi tập dài, anh luôn chú ý uống đủ nước.

Thi đấu theo hạng cân, nhưng anh không ép cân cực đoan. Theo anh, đạt đúng số cân mà cơ thể thiếu năng lượng thì cũng khó giữ được phong độ. Với vận động viên đội tuyển, mỗi loại thực phẩm bổ sung đều phải cân nhắc kỹ để tránh vô tình dùng phải chất cấm.

Sau chấn thương, anh hiểu rằng nghỉ ngơi đúng lúc không phải lười biếng hay thụt lùi, mà là một phần của tập luyện. Vận động viên cần ý chí, nhưng cũng phải đủ tỉnh táo để biết khi nào nên cố và khi nào cần dừng.

“Muốn đi đường dài, trước hết phải biết bảo vệ sức khỏe của chính mình”, anh nói.

Thầy giáo Phan Tấn Thành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và thi đấu thể thao.

Minh Châu