Thầy Doãn đến bệnh viện để chạy thận. (Ảnh: Thế Hùng)

Từ giờ lên lớp đến chuyến xe muộn

Quá trưa 18/11, tôi gặp thầy Hà Ngọc Doãn (1990, xã Ia Lốp) tại Buôn Ma Thuột. Thầy vừa đi hơn 100km từ vùng biên để kịp buổi chạy thận chiều. Chiếc ba lô trên vai che gần hết tấm lưng của người thầy chỉ nặng 39kg.

Sau khi hoàn tất ca lọc máu thường đã tối muộn, xe dịch vụ chỉ đưa thầy Doãn đến khu vực Ea Súp hoặc Ea Rốk. Dù mệt, thầy vẫn còn một quãng đường nữa mới về tới nhà. Những hôm ấy, thầy Hà Văn Khuôn, giáo viên môn Địa lý, lại thu xếp ra đón bạn.

Hai người học cùng nhau từ thời THCS, nay là đồng nghiệp tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp. Thầy Khuôn kể, có hôm Doãn dạy đến gần trưa, lỡ chuyến xe ở địa phương. Thầy chở bạn, vượt khoảng 50km ra Ea Súp để đón xe đi điều trị, rồi quay về cho kịp giờ dạy buổi chiều.

Thầy Hà Văn Khuôn chở thầy Doãn ra bắt xe dịch vụ để đi chạy thận sau tiết dạy. (Ảnh: Thế Hùng)

“Có những lần 20h đi đón Doãn, đến 22h cả hai mới về tới nhà. Khi mình bận quá thì nhờ thầy cô khác. Dù biết là xa, nhưng ai cũng sẵn lòng”, thầy Khuôn chia sẻ.

Đầu năm 2026, có thời gian thầy Doãn chạy thận tại Gia Lai. Xe dịch vụ đi lại khó khăn, các thầy cô trong trường thay nhau chở đồng nghiệp đi viện. Nhà trường cũng xếp thời khóa biểu theo lịch điều trị. Hôm nào thầy Doãn chưa đủ sức lên lớp, đồng nghiệp nhận dạy thay.

Những chuyến đi ấy khiến thầy Khuôn nhớ lại năm 2004, khi hai người còn ngồi chung lớp. Doãn nhỏ nhất lớp, có hôm đến trường với gương mặt phù nề. Mỗi tháng, cậu học trò lại phải đi lấy thuốc. Hơn 20 năm sau, người bạn năm ấy vẫn cùng thầy đến trường, còn những chuyến đi viện đã dày hơn.

Trở về ngôi trường từng theo học

Trước khi dạy môn Giáo dục công dân ở Ia Lốp, thầy Hà Ngọc Doãn từng là học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, nay là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp. Năm 2019, thầy trở về công tác tại trường cũ. Trong số đồng nghiệp chào đón thầy khi ấy có những người từng dạy thầy thuở thiếu niên.

Thầy Hà Ngọc Doãn từng là học sinh tại ngôi trường đang giảng dạy. (Ảnh: Thế Hùng)

Những năm vừa đi học vừa chữa bệnh, Doãn được thầy cô động viên. Điều cậu học trò nhớ nhất là mỗi khi có học sinh nghỉ học, thầy cô lại tìm đến nhà, hỏi han rồi vận động gia đình cho các em trở lại lớp. Từ những lần chứng kiến thầy cô kiên trì đưa học trò trở lại trường, Doãn dần muốn trở thành giáo viên.

“Tôi thấy nghề giáo cao quý từ những việc gần gũi như vậy và mong sau này mình cũng làm được những điều ấy”, thầy Doãn hồi tưởng. Về tình trạng sức khỏe của mình, thầy Doãn cho hay, kết quả kiểm tra ban đầu ghi nhận một số yếu tố tương thích với người đồng ý hiến thận. Nếu đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, thầy hy vọng có thể ghép thận vào khoảng tháng 1/2027. Sau nhiều năm phải thu xếp giờ dạy quanh lịch lọc máu, thầy mong có sức khỏe để chăm con và được đến lớp đều đặn.

Sau bài viết về hoàn cảnh của thầy Hà Ngọc Doãn đăng trên Báo GD&TĐ, tới thời điểm này, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 258 triệu đồng,

giúp thầy có thêm điều kiện chữa bệnh và chuẩn bị cho việc ghép thận.

Thầy Doãn gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. (Ảnh: T.H)

Qua Báo GD&TĐ, thầy Doãn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng đã quan tâm, giúp đỡ bản thân và gia đình. Sự sẻ chia ấy giúp thầy thêm vững lòng trong những ngày điều trị.

Thiếu tá Nguyễn Trung Hải, Ban chỉ huy quân sự xã Ia R'vê trao số tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân cho bố mẹ thầy Doãn. (Ảnh: T.H)

Mọi sự quan tâm, hỗ trợ xin gửi về: - Thầy Hà Ngọc Doãn, thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. - Số tài khoản: 8894930439 – Ngân hàng BIDV. - Chủ tài khoản: Hà Ngọc Doãn. - Điện thoại: 0813054747 hoặc 0971427927.