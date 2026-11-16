Thầy giáo say mê đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho học sinh

Đổi mới phương pháp, khơi dậy niềm đam mê khoa học

Công tác tại Trường THCS Võ Thị Sáu từ tháng 11/2014, thầy Hồ Thanh Tùng (SN 1991, phường Hiệp Thành) được phân công giảng dạy môn Hóa học và Khoa học tự nhiên. Nhận thấy đặc thù các môn học đòi hỏi khả năng quan sát, thực hành và vận dụng kiến thức, thầy luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp truyền đạt, giúp học sinh tiếp cận bài học một cách trực quan, sinh động.

Thầy Hồ Thanh Tùng hướng dẫn học sinh thực hành, khám phá kiến thức Hóa học, gắn lý thuyết với những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình giảng dạy, thầy chủ động xây dựng bài giảng điện tử, video thí nghiệm, học liệu số và ngân hàng câu hỏi trực tuyến phục vụ kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Các phần mềm mô phỏng thí nghiệm hóa học cũng được đưa vào bài học, giúp các em quan sát những hiện tượng khó thực hiện trong điều kiện thực tế, qua đó nâng cao khả năng tiếp thu và khơi gợi tinh thần khám phá.

Bên cạnh đó, thầy thiết kế nhiều trò chơi giáo dục, bảng tính tan thông minh và công cụ hỗ trợ học tập phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Việc ứng dụng các nền tảng số trong giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ học tập cũng góp phần tăng cường sự kết nối giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Theo thầy Tùng, đổi mới giáo dục không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào giảng dạy mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh chủ động khám phá, thực hành và vận dụng kiến thức. Từ quan điểm đó, thầy tích cực hướng dẫn các em tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Với sự tận tâm hướng dẫn của thầy, học sinh đã đạt 30 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 63 giải cấp thành phố; 15 giải nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 18 giải cấp thành phố; 12 giải sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh và 15 giải cấp thành phố. Nhiều em trúng tuyển Trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Thầy Tùng vinh dự đạt 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích; trong đó, giải Ba được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen tại Lễ tổng kết Hội thi sáng tạo năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, từ năm 2015 đến năm 2026, thầy có 11 năm liên tục trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Không chỉ hướng đến thành tích, thầy còn chú trọng bồi dưỡng tư duy nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, khuyến khích học sinh mạnh dạn thử nghiệm và hiện thực hóa những ý tưởng mới.

Sáng tạo học liệu, thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Một trong những dấu ấn chuyên môn nổi bật của thầy Hồ Thanh Tùng là công trình “Bộ sản phẩm Hóa học giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới”.

Xuất phát từ thực tế nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc ghi nhớ công thức, hóa trị, bảng tính tan, cân bằng phương trình hóa học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thầy đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống học liệu kết hợp trò chơi giáo dục với công nghệ số. Qua đó, những nội dung vốn được xem là khô khan được chuyển tải thành các hoạt động học tập trực quan, gần gũi, tạo hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức.

Thầy Hồ Thanh Tùng vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam, đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ năm 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ phục vụ giảng dạy đại trà, bộ sản phẩm còn hỗ trợ hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Theo kết quả báo cáo, học sinh đạt 52 giải cấp thành phố, 17 giải cấp tỉnh; 18 em trúng tuyển lớp chuyên Hóa và đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo thanh thiếu niên.

Điểm đáng chú ý của giải pháp là chi phí thấp, dễ sử dụng và có khả năng khai thác lâu dài. Các học liệu in có giá từ vài nghìn đồng, mỗi trò chơi khoảng 300 đồng; bảng tuần hoàn điện tử được thiết kế bằng phần mềm PowerPoint miễn phí. Nhờ tính linh hoạt, giáo viên có thể sử dụng bộ sản phẩm ngay cả khi điều kiện thiết bị trình chiếu hoặc kết nối Internet còn hạn chế.

Với tính ứng dụng thực tiễn, công trình đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau năm 2025 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2026, giải pháp tiếp tục được trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc.

Cùng với công trình học liệu Hóa học, thầy Hồ Thanh Tùng còn có nhiều sáng kiến phục vụ trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Đến nay, thầy có 1 sáng kiến được công nhận cấp toàn quốc, 3 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận vào các năm 2022, 2025 và 2026, cùng 8 sáng kiến cấp thành phố trong giai đoạn 2019-2026. Những sáng kiến này thể hiện tinh thần tìm tòi, đổi mới và nỗ lực đưa các giải pháp sáng tạo vào thực tiễn giảng dạy.

Thầy Hồ Thanh Tùng (thứ hai từ phải sang) được vinh danh tại chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo và giáo dục thế hệ trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bền bỉ cống hiến, lan tỏa tinh thần sáng tạo

Những nỗ lực trong công tác chuyên môn được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, giải thưởng. Năm 2023, thầy đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh, được tuyên dương với thành tích xuất sắc và xếp thứ Nhất môn Hóa học. Trước đó và sau đó, thầy 4 lần đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp thành phố vào các năm 2019, 2021, 2023 và 2025.

Năm 2024, thầy được trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công trình khoa học của thầy cũng được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021”. Đặc biệt, thầy hai lần đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc vào các năm 2022 và 2026; được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2025 trong lĩnh vực giáo dục.

Ở cấp tỉnh, thầy Tùng 4 lần đạt giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu vào các năm 2020, 2022, 2024 và 2026; hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 8 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài ra, thầy hai lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; ba lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thầy còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”.

Thầy Hồ Thanh Tùng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giảng dạy, giáo dục học sinh và tình nguyện gắn bó công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thầy Hồ Thanh Tùng có nhiều thành tích nổi bật, hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 8 năm liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng rất nhiều giải thưởng và Bằng khen cấp Trung ương, cấp tỉnh (Ảnh:T.N).

Đặc biệt, ngày 7 và 9/11/2026, thầy Tùng tiếp tục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh tại lễ tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc. Cùng dịp này, thầy nằm trong danh sách 34 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong giảng dạy và hoạt động tình nguyện gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ về những ghi nhận này, thầy Hồ Thanh Tùng cho biết: “Đón nhận giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến. Tôi mong muốn góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có đủ phẩm chất, năng lực, khả năng thích ứng với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”.

Ngoài công tác chuyên môn, thầy còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động do ngành giáo dục, địa phương tổ chức. Với thầy, giá trị của một sáng kiến không chỉ nằm ở giải thưởng hay sự ghi nhận mà quan trọng hơn là hiệu quả mang lại cho người học, nhất là học sinh ở địa bàn nông thôn còn hạn chế điều kiện tiếp cận học liệu và thiết bị học tập.

Bằng sự tâm huyết và tinh thần không ngừng đổi mới, thầy Hồ Thanh Tùng đã từng bước đưa nghiên cứu khoa học, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trở thành một phần trong hoạt động dạy học. Những đóng góp ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích khoa học, giúp học sinh tự tin khám phá, mạnh dạn thử nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.