Thầy giáo mầm non duy nhất của xã

Yêu trẻ và có năng khiếu hát, múa và vẽ tranh, 8 năm trước, chàng trai Nguyễn Thanh Bách quyết định theo ngành giáo dục mầm non.

Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, thầy Bách đến làm việc tại Trường Mầm non Na Sầm, địa bàn miền núi của tỉnh Lạng Sơn. Học sinh tại đây đa phần là người dân tộc Tày và Nùng.

Hiện nay, thầy Bách là thầy giáo mầm non duy nhất tại xã Na Sầm.

Thầy Nguyễn Thanh Bách là giáo viên nam duy nhất trên địa bàn xã.

Thầy Bách chia sẻ, khi đi học và mới đi làm, thầy nhận được không ít lời thắc mắc, dị nghị rằng đàn ông sao không chọn những ngành khác mạnh mẽ, phù hợp hơn mà theo giáo dục mầm non. Bỏ ngoài tai tất cả, thầy kiên định theo đuổi niềm đam mê của mình.

"Nhiều người nói với tôi rằng nghề giáo viên mầm non phù hợp hơn với phụ nữ. Giờ đây, điều tôi vui hơn cả là được trẻ yêu quý, phụ huynh tin tưởng”, thầy giáo sinh năm 1995 nói.

Là một giáo viên mầm non, thầy Bách học cách tái chế xoong nồi, giấy báo, phế liệu... thành các vật dụng bổ sung vào đồ dùng dạy học.

Thầy giáo quen với việc chải đầu, tết tóc cho bé gái và nhiệm vụ dọn vệ sinh cho các bé trai.

Thầy Bách cho rằng khó khăn lớn nhất với thầy giáo thời mới đi dạy có lẽ là việc cho trẻ đi vệ sinh và dọn rửa.

“Có những năm, tôi được phân công phụ trách lớp nhà trẻ. Trong lớp có lúc 3-4 bạn cùng đi vệ sinh. Hồi đó chưa quen nên tôi không kịp xoay xở, nhưng may được các đồng nghiệp hỗ trợ”, thầy Bách nhớ lại.

Hiện nay, thường mỗi lớp mầm non có 2 giáo viên, trong đó thầy giáo phụ trách vệ sinh cho các bé trai, cô giáo lo cho các bé gái. “Khi chăm trẻ, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ trở thành một người cha và công việc này giống như chăm sóc những đứa con của mình. Nghĩ vậy, tôi vượt qua được mọi khó khăn”, thầy Bách kể.

Thầy Nguyễn Thanh Bách (giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Nam Sầm, tỉnh Lạng Sơn) được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.

Thầy giáo cho rằng, với trẻ nhỏ, muốn gần gũi và tạo được sự gắn kết với các em, người thầy không chỉ cần biết hát, múa mà quan trọng hơn cả là phải có tình yêu thương dành cho trẻ.

Theo thầy Bách, trở ngại lớn nhất với công việc của mình là định kiến về giới và nghề nghiệp.

Trước khi chính thức đi dạy, thầy từng làm giáo viên hợp đồng tại một trường tư. Khi đó, một phụ huynh đề nghị chuyển lớp cho con gái vì e ngại, không tin tưởng khi giáo viên phụ trách lớp mầm non là nam giới.

Sau khi được ban giám hiệu trao đổi, giải thích về nền tảng đào tạo và phẩm chất của thầy Bách, phụ huynh tạm thời đồng ý. Chỉ sau một tháng, thầy đã chiếm được niềm tin của gia đình.

“Thậm chí, vị phụ huynh còn quý mến, hỏi thầy có người yêu chưa để giới thiệu người thân trong họ hàng”, thầy Bách kể.

Sau này, khi thầy làm việc tại Trường Mầm non Na Sầm, nhiều phụ huynh tin tưởng và mong muốn cho con vào học lớp của thầy phụ trách.

Từng là hiệu phó, trở về làm giáo viên vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề

Vì yêu trẻ, thầy Bách luôn tìm cách tổ chức các hoạt động học tập giàu trải nghiệm, khơi gợi sự tò mò và khả năng khám phá của các em. Chẳng hạn, thầy đưa trẻ đến chợ phiên ngay cạnh trường để tìm hiểu về các loại hoa trái, món đậu phụ nổi tiếng của Na Sầm.

Thầy cũng thường xuyên trò chuyện, tương tác để trẻ cảm thấy gần gũi với mình và hòa đồng hơn với bạn bè. Niềm vui lớn nhất của thầy là chứng kiến những trẻ chậm nói có sự tiến bộ rõ rệt sau quá trình được thầy kiên trì dạy dỗ, chăm sóc.

“Điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu dành cho trẻ. Khi chúng ta đối xử với trẻ như những người con trong gia đình, các em sẽ không cảm thấy xa lạ và muốn đến lớp”, thầy Bách chia sẻ.

Công tác tại ngôi trường có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, thầy Bách còn tham gia vận động trẻ đến trường. Thầy kể, có những gia đình sống sâu trong bản, cách trường rất xa, đường đất khó đi, thậm chí xe máy không thể vào được.

“Có những lần tôi cùng các cô trong trường đến vận động, ban đầu bà cháu nói không có người đưa đón nên không cho trẻ đi học. Chúng tôi phải đến nhiều lần, kiên trì giải thích, động viên gia đình cố gắng đưa trẻ đến điểm trường gần nhất để các cháu được học chữ. Sau nhiều lần vận động, gia đình cũng đồng ý”, thầy kể.

Thầy Nguyễn Thanh Bách cùng các học trò nhỏ.

Năm 2025, thầy Bách làm Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Na Sầm. Khi thực hiện chủ trương sáp nhập trường học, thầy vui vẻ trở lại làm giáo viên và vẫn vẹn nguyên tình yêu như ngày đầu đến với nghề.

“Tôi đã chọn nghề này bằng tình yêu trẻ, chứ không phải vì địa vị hay chức danh gì. Vì vậy, dù ở bất cứ vị trí nào, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, thầy Bách chia sẻ.

Với những nỗ lực không ngừng, mới đây, thầy Nguyễn Thanh Bách được tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.