Trong danh sách các nhà giáo, nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025, GS.TS Hồ Xuân Năng là một gương mặt đáng chú ý. Ông sinh năm 1964 tại Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ) và trở thành giáo sư giàu nhất Việt Nam khi nằm trong nhóm những cá nhân sở hữu tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán trong nước, với khối tài sản gần 9.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024.

Trước đó, vào khoảng tháng 1/2024, ông từng lọt top 9 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam theo xếp hạng của Forbes với khối tài sản ước tính hơn 10.000 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, ông nổi tiếng với biệt danh “Năng Do Thái” sau thương vụ thâu tóm ngược kinh điển tại doanh nghiệp sản xuất đá nhân tạo Vicostone vào cuối năm 2014.

Về quá trình đào tạo, ông Hồ Xuân Năng tốt nghiệp đại học ngành Động cơ đốt trong tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 5/1986. Đến năm 1992, khi 27 tuổi, ông được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực cũng tại ngôi trường này. Năm 2022, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Động lực.

GS.TS Hồ Xuân Năng.

Trong sự nghiệp công tác, từ tháng 7/2020 đến nay, GS.TS Hồ Xuân Năng là giảng viên, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa. Từ tháng 4/2018 đến nay, ông giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Ở lĩnh vực kinh doanh, từ tháng 12/2016, ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; từ tháng 6/2014 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicostone.

Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2016, ông giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, sau đó là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone (tiền thân là Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex).

Giai đoạn sớm hơn, từ tháng 7/2004 đến tháng 1/2005, ông là Giám đốc Nhà máy Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (nay là Công ty Cổ phần Vicostone). Từ tháng 1/1999 đến tháng 7/2004, ông công tác với vai trò chuyên viên, sau đó là Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Vinaconex.

Trong thời gian này, ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Hàng hải (nay là Trường Đại học Hàng hải Việt Nam), bên cạnh việc từng đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu viên và giảng viên Khoa Động cơ – Ô tô.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của GS.TS Hồ Xuân Năng gồm: truyền nhiệt và truyền chất; công nghệ tự hành và các hệ thống cơ điện tử thông minh; công nghệ tích trữ năng lượng; vật liệu, kết cấu và khai thác thiết bị động lực. Ông đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; chủ trì hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài/dự án cấp cơ sở, 1 đề tài trọng điểm cấp cơ sở và hiện đang chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Tính đến ngày 30/6/2025, ông đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín và 14 báo cáo khoa học trên kỷ yếu hội thảo thuộc danh mục Scopus. Ông là tác giả chính của 22 bài báo quốc tế uy tín sau khi đạt chuẩn Phó giáo sư, đồng thời được cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Mới đây, trong danh sách 11 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có cụm công trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu”, do GS.TS Hồ Xuân Năng làm đại diện nhóm tác giả cùng 17 đồng tác giả tại Tập đoàn Phenikaa.

Cụm công trình tập trung phát triển các công nghệ vật liệu mới nhằm từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu và ứng dụng tự động hóa vào dây chuyền sản xuất đá nhân tạo cao cấp. Thành tựu đáng chú ý là việc làm chủ công nghệ sản xuất nhựa polyester không no – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh.

Từ kết quả nghiên cứu này, Phenikaa đã đầu tư xây dựng nhà máy hóa chất với tổng vốn hơn 476 tỷ đồng và công suất thiết kế đạt 25.000 tấn/năm. Theo số liệu từ công trình, trong giai đoạn 2021 – 2025, nhà máy đã sản xuất được hơn 69.210 tấn nhựa, vừa đáp ứng nhu cầu nguyên liệu nội bộ, vừa tạo thêm gần 2.841 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn phát triển công nghệ sản xuất cristobalite từ nguồn cát trong nước, đồng thời tích hợp robot công nghiệp 6 trục và phần mềm điều khiển để tự động hóa công đoạn tạo vân đá. Nhờ ứng dụng công nghệ, năng suất sản xuất đã được nâng từ 100 tấm đá mỗi ca lên mức 120 – 150 tấm, trong khi tỷ lệ sản phẩm lỗi giảm xuống dưới 1%.

Theo số liệu công bố, cụm công trình do GS.TS Hồ Xuân Năng đại diện đã tạo ra 179 sản phẩm và vật liệu mới, đi kèm 20 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cùng 79 kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ở cả trong nước và quốc tế.