Đặt chân lên đảo Hòn Chuối, men theo những lối đi quanh co trên địa hình núi đá, chúng tôi tìm đến lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Giữa không gian biển trời mênh mông, lớp học nhỏ hiện ra bình dị, không có nhiều trang thiết bị hiện đại, cũng chẳng đủ đầy cơ sở vật chất như những ngôi trường nơi đất liền. Thế nhưng, nơi đây lại có một thứ luôn hiện hữu, đó là sự ấm áp của tình thầy trò và tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ miền biển.

Trong lớp, những ánh mắt chăm chú dõi theo từng nét chữ trên bảng. Tiếng đánh vần còn đôi chỗ ngập ngừng, tiếng đọc bài đôi khi chưa thật tròn vành rõ chữ, nhưng tất cả đều khiến không gian nhỏ bé trở nên rộn ràng. Trung tá QNCN Trần Bình Phục, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, kiên nhẫn hướng dẫn từng em đọc chữ, viết bài và làm những phép tính đơn giản.

Có em tiếp thu nhanh, chỉ cần thầy hướng dẫn một vài lần đã có thể tự mình hoàn thành bài tập. Nhưng cũng có em còn rụt rè, chưa nhớ hết mặt chữ, viết chưa ngay ngắn hoặc còn lúng túng trước những phép tính. Với mỗi trường hợp, người thầy mang quân hàm xanh lại có cách hướng dẫn riêng. Khi thì cầm tay nắn nót từng nét chữ, lúc lại nhẹ nhàng giảng giải, động viên để các em tự tin hơn.

Hằng ngày, Trung tá QNCN Trần Bình Phục cùng các em học sinh vượt qua hàng trăm bậc thang đá để đến lớp học.

Đứng quan sát lớp học, chúng tôi cảm nhận được rằng, mỗi giờ lên lớp ở đây không đơn thuần là một buổi truyền đạt kiến thức. Đó còn là hành trình kiên trì, bền bỉ của người thầy đầy nhiệt huyết với sự nghiệp "trồng người".

Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, cho biết: "Điều kiện cơ sở vật chất trên đảo còn nhiều hạn chế. Địa hình chủ yếu là núi đá, việc đi lại khó khăn, đời sống người dân phần lớn phụ thuộc vào nghề khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Nhiều phụ huynh thường xuyên phải đi biển mưu sinh nên không có nhiều thời gian quan tâm, kèm cặp việc học của con em".

Thấu hiểu những khó khăn đó, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục, duy trì “Lớp học tình thương” và phân công Trung tá QNCN Trần Bình Phục trực tiếp giảng dạy, giúp trẻ em trên đảo có điều kiện học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống.

Ở Hòn Chuối, việc đến lớp đối với trẻ em không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cuộc sống của nhiều gia đình gắn với biển, cha mẹ mải miết theo những chuyến ra khơi, việc học của con trẻ đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, lớp học tình thương không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết mà còn tạo điều kiện để các em được học tập trong môi trường có sự hướng dẫn, chăm sóc và động viên thường xuyên.

Trung tá QNCN Trần Bình Phục vẫn miệt mài đem con chữ đến với các học sinh trên đảo.

Rời lớp học sau giờ lên lớp, Trung tá QNCN Trần Bình Phục lại trở về với công việc thường ngày của người lính Biên phòng. Trên hòn đảo tiền tiêu, nhiệm vụ của anh và đồng đội luôn gắn với công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và vận động quần chúng. Thế nhưng, trong guồng công việc ấy, những giờ dạy học vẫn được anh sắp xếp, duy trì bằng tất cả trách nhiệm và tình thương dành cho trẻ nhỏ.

Trung tá QNCN Trần Bình Phục chia sẻ: “Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi và anh em trong đơn vị tranh thủ thời gian đến lớp, kiên nhẫn hướng dẫn từng em viết chữ, đọc bài, từng bước dìu dắt, động viên các em tiến bộ. Công việc ấy đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn cả sự nhẫn nại, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương trẻ nhỏ”.

Trung tá QNCN Trần Bình Phục (ngoài cùng bên phải) được Bộ tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen tại hội nghị tổng kết 10 năm tôn vinh các mô hình, chương trình BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội khu vực biên giới tỉnh Cà Mau.

Từ năm 2009 đến nay, Trung tá QNCN Trần Bình Phục đã dạy học cho hơn 50 em nhỏ; trong đó, 28 em vào đất liền tiếp tục học tập, 6 em thi đỗ đại học và đã tốt nghiệp. Hiện lớp học đang duy trì với 11 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Không chỉ tận tình dạy chữ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở, quần áo, dụng cụ học tập, giúp các em có thêm điều kiện đến lớp.

Ông Nguyễn Văn Kha, phụ huynh có con theo học tại lớp, xúc động chia sẻ: “Cuộc sống trên đảo còn nhiều khó khăn, nhờ các chú Bộ đội Biên phòng quan tâm, dạy dỗ mà các cháu biết đọc, biết viết, ngày càng ngoan ngoãn hơn. Gia đình tôi rất biết ơn tình cảm ấy”.

Giữa mênh mông sóng nước Hòn Chuối, Trung tá QNCN Trần Bình Phục cùng những người lính Biên phòng vẫn lặng thầm gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho trẻ nhỏ. Mỗi con chữ được trao đi không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Và chính từ những việc làm bình dị, đầy nghĩa tình ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân, góp phần vun đắp thế trận lòng dân vững chắc nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.