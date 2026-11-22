Trung tá QNCN Trần Đức Vương, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Cao Mã Pờ, Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang, bền bỉ dạy bà con xóa mù chữ

Mong góp một phần công sức nhỏ bé giúp bà con biết chữ

Những ngày cuối tháng 11, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tùng Vài đang bận rộn thực hiện nhiệm vụ diễn tập quan trọng trong năm. Chỉ đến khi tối muộn, Trung tá QNCNTrần Đức Vương mới tranh thủ trải lòng về dấu ấn hơn 26 năm khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá của Bộ đội Biên phòng. Cũng ngần ấy năm anh gắn bó với đồng bào nơi biên giới, cùng ăn, cùng ở, gần dân, hiểu dân và sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Trung tá QNCN Trần Đức Vương, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Cao Mã Pờ, Đồn Biên phòng Tùng Vài - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.

Địa bàn Đồn Biên phòng Tùng Vài quản lý chủ yếu là khu vực miền núi, biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều thiếu thốn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, những hạn chế về trình độ dân trí, ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt cũng đặt ra không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Trước thực tế ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài luôn nỗ lực bám địa bàn, gần dân, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi nhận thấy một bộ phận đồng bào, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông. Đó không chỉ là trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày mà còn khiến bà con gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, tìm hiểu chủ trương, chính sách, phát triển kinh tế gia đình và chăm lo việc học hành của con cái. Ngay khi được đơn vị phân công tham gia giảng dạy xóa mù chữ cho bà con, tôi xác định đây không đơn thuần là một nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người lính Biên phòng đối với nhân dân" - Trung tá QNCN Trần Đức Vương chia sẻ.

"Tôi mong sẽ góp một phần công sức nhỏ bé giúp bà con biết chữ, nâng cao hiểu biết, tự tin hơn trong cuộc sống và từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình" - anh bộc bạch.

Niềm tự hào mang tên "thầy giáo quân hàm xanh"

Lớp học xóa mù chữ nơi biên giới Tùng Vài có những đặc thù riêng. Học viên khác nhau về độ tuổi, khả năng tiếp thu; nhiều người còn hạn chế về tiếng phổ thông. Không ít chị em phải tranh thủ thời gian sau những giờ lao động sản xuất, thu xếp công việc gia đình mới có thể đến lớp.

Có những chị em ngày đầu còn e ngại, chưa biết cầm bút, lúng túng trước từng nét chữ. Vậy mà, sau một thời gian học tập, họ đã có thể tự viết được tên mình.

Với người lính vốn quen với thao trường, đường tuần tra và những nhiệm vụ nơi biên giới, việc đứng lớp cũng là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm. Anh phải tìm cách truyền đạt phù hợp với từng người, từng hoàn cảnh, để những con chữ vốn xa lạ dần trở nên gần gũi, dễ hiểu.

Khó khăn là vậy, nhưng điều khiến Trần Đức Vương nhớ nhất lại là những đổi thay nhỏ bé mà đầy ý nghĩa của học viên. "Có những chị em ngày đầu còn e ngại, chưa biết cầm bút, lúng túng trước từng nét chữ. Vậy mà, sau một thời gian học tập, họ đã có thể tự viết được tên mình. Tôi cũng nhớ những buổi tối trời rét, đường đi khó khăn, nhưng bà con vẫn kiên trì đến lớp, mang theo niềm mong mỏi được biết thêm con chữ" - anh vui vẻ nhớ lại.

Mỗi bước tiến của học viên đều là một niềm vui đối với người thầy đứng lớp. Bởi phía sau một cái tên được viết thành thạo, một dòng chữ được đọc lên trọn vẹn là cả sự cố gắng, là niềm tin và khát vọng vươn lên của những người phụ nữ vùng biên.

"Với riêng tôi, mỗi khi được bà con gọi thân thương là "thầy giáo quân hàm xanh", tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào" - Trung tá QNCN Trần Đức Vương cười tươi bộc bạch.

Với anh, đó là cách gọi bình dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của người dân dành cho người lính. Danh xưng ấy không chỉ là sự ghi nhận đối với những giờ lên lớp, mà còn là niềm tin, sự gắn bó giữa người lính Biên phòng với đồng bào nơi biên giới. Đó cũng là động lực để anh tiếp tục gắn bó với công việc xóa mù chữ, dù biết rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.

Gieo con chữ, vun đắp niềm tin nơi biên giới

Trải qua những lần được tham gia đứng lớp tại các thôn bản, điều Trung tá QNCN Trần Đức Vương mong mỏi nhất là bà con, đặc biệt là chị em phụ nữ tiếp tục khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao hiểu biết và tự tin hơn trong cuộc sống.

"Biết chữ không chỉ giúp chị em tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái tốt hơn, mà còn mở ra những cơ hội mới để mỗi người tự vươn lên. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của học viên, tôi luôn động viên các gia đình, thôn bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các chị em đừng ngại tham gia các lớp học chữ" - anh bộc bạch.

Lớp học xóa mù chữ của "thầy giáo quân hàm xanh" Trần Đức Vương.

Với Trung tá QNCN Trần Đức Vương, hành trình hơn 26 năm quân ngũ đã cho anh nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm và cả những thử thách phải vượt qua. Nhưng có lẽ, một trong những niềm hạnh phúc trong màu áo Biên phòng của anh là được chứng kiến những người phụ nữ vùng biên từ chỗ chưa biết chữ, nay có thể tự đọc, tự viết, tự tin hơn trong cuộc sống.

Ở nơi biên cương Tổ quốc Tùng Vài, bên cạnh nhiệm vụ thiêng liêng ngày đêm giữ đất, giữ bình yên cho nhân dân, những người lính quân hàm xanh hôm nay vẫn bền bỉ mang theo bên mình những trang giáo án giản dị. Các anh thầm lặng thắp lên ánh sáng tri thức, để những con chữ hôm nay trở thành hành trang giúp phụ nữ vùng biên nâng cao dân trí, cải thiện đời sống, cũng thêm một lần bồi đắp niềm tin của tình quân dân nơi phên giậu Tổ quốc.