Lần đầu tưởng mình không qua khỏi

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Phạm Ngọc Vương (35 tuổi, trú tại phường Bảy Hiền, TPHCM) cho biết sự cố xảy ra ngày 21/11, khi anh tham gia một giải pickleball từ 9h đến 14h. Trong khoảng 5 giờ, anh thi đấu 9 hiệp. Mỗi hiệp kéo dài khoảng 15 phút, sau đó nghỉ 15-20 phút trước khi tiếp tục.

Vốn là giáo viên dạy pickleball, từng có 3 năm chơi tennis và tham gia chạy marathon cự ly 42km, anh Vương nghĩ mình có nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, hôm thi đấu, thời tiết oi bức, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Anh không nghĩ cường độ vận động hôm đó có thể khiến mình gặp sự cố nghiêm trọng.

Sau khi thi đấu, anh ngồi nghỉ được ít phút thì bất ngờ xuất hiện cảm giác co thắt vùng ngực, khó chịu như tim bị bóp chặt. Sau đó anh được mọi người hỗ trợ sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cấp cứu.

“Khi ấy, ngực tôi như bị bóp nghẹt, chỉ cố gắng tập trung thở và sợ mình sẽ chết. Lúc đó gần như tôi không nghĩ được gì nhiều”, anh Vương kể.

Hình ảnh anh Vương phải đi cấp cứu. Ảnh: NVCC.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tiêu cơ vân gây suy thận, tim, gan. Trong những ngày nằm viện, lượng nước uống và dịch truyền mỗi ngày khoảng 5-6 lít. Cứ 12 giờ, bác sĩ lại lấy mẫu máu và nước tiểu để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe.

Nhìn lại sự việc, anh Vương cho rằng bản thân đã có phần chủ quan, ham thi đấu và chưa biết giới hạn sức chịu đựng của cơ thể. Dù mỗi hiệp không quá dài, việc vận động liên tục trong nhiều giờ, cộng với thời tiết oi nóng và đổ mồ hôi nhiều, có thể đã khiến cơ thể chịu áp lực lớn.

“Sau chuyện này, tôi nghĩ mình có sức 10 thì chỉ nên chơi ở mức 5-7, không nên bung hết sức”, anh chia sẻ.

Trước đó, anh thường chơi thể thao với tần suất khá dày, có ngày tập luyện nhiều buổi. Anh Vương cũng cho biết bản thân không có bệnh nền, ít khi ốm vặt và luôn chú trọng ăn uống, rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, sự cố lần này khiến anh bất ngờ, đồng thời nhận ra thể lực tốt không đồng nghĩa với việc có thể vận động quá sức.

Anh Vương cho biết trước khi gặp sự cố, anh chỉ biết đến nguy cơ đột quỵ khi tập luyện, chưa từng nghe nói về tiêu cơ vân. Chỉ đến khi nhập viện cấp cứu, anh mới biết về tình trạng này. Sau biến cố vừa qua, anh cảm thấy may mắn vì không gặp biến chứng nghiêm trọng.

Tiêu cơ vân nguy hiểm như thế nào?

Theo GS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức tích cực và Chống độc Việt Nam, tiêu cơ vân là một hội chứng trong đó các tế bào cơ vân bị tổn thương và hủy hoại dẫn đến giải phóng một loạt các chất trong tế bào cơ vào máu như: Kali, acid uric, myoglobin, acid lactic, các enzyme dẫn đến rối loạn nước điện giải, toan chuyển hóa, sốc, tăng kali máu, hội chứng khoang, ngoài ra myoglobin còn làm tắc ống thận gây suy thận cấp

Dấu hiệu nhận biết đó là biểu hiện như đau cơ, yếu cơ, sưng phù vùng cơ bị tổn thương. Một dấu hiệu đáng chú ý là nước tiểu chuyển màu đỏ nâu.

Anh Vương tự tin vì sức khỏe nhưng đã gục sau 9 hiệp thi đấu pickleball. Ảnh: NVCC.

Trường hợp này có thể biến chứng như suy thận cấp, rối loạn điện giải, tăng kali máu, toan chuyển hóa, rối loạn đông máu, suy gan, suy đa tạng. Tăng kali máu nghiêm trọng có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim đột ngột. GS Bình cho biết tiêu cơ vân có nhiều nguyên nhân như hội chứng vùi lấp, bị đè ép cơ hoặc nằm bất động trong thời gian dài, điện giật, bỏng nặng, co giật, sốc nhiệt, say nắng, say nóng hoặc vận động quá sức.

Đáng chú ý, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận những người trẻ bị tiêu cơ vân sau khi tập gym, thể thao với cường độ cao. Điều này cho thấy người trẻ, khỏe mạnh và thường xuyên tập luyện vẫn có nguy cơ gặp biến chứng nếu tăng cường độ vận động đột ngột hoặc vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể.

GS Nguyễn Gia Bình khuyến cáo những người tham gia các giải chạy đường dài hoặc hoạt động thể thao cường độ cao cần đặc biệt chú ý đến dấu hiệu bất thường trong quá trình vận động. Khi người chơi có biểu hiện kiệt sức, đau cơ dữ dội, yếu cơ hoặc rối loạn ý thức, cần dừng hoạt động và được đánh giá y tế kịp thời.