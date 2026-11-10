Thầy giáo ở Cà Mau lập cú đúp giải thưởng trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thầy giáo trẻ Hồ Thanh Tùng tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Thầy Hồ Thanh Tùng (35 tuổi) vinh dự nhận giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026; đồng thời nằm trong danh sách 34 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và tình nguyện gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được tuyên dương tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Hai lần vinh danh “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

Hơn 10 năm đứng trên bục giảng, thầy Hồ Thanh Tùng luôn để lại dấu ấn của một giáo viên trẻ vững chuyên môn, giàu nhiệt huyết và tận tâm với sự nghiệp trồng người. Để những giờ học Hóa học không còn khô khan, thầy đã thực hiện nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực.

Nổi bật trong đó là giải pháp “Bộ sản phẩm Hóa học giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới”. Công trình ra đời nhằm giải quyết những bài toán khó trong thực tiễn giảng dạy như: học sinh khó ghi nhớ kiến thức, thiếu hứng thú, khả năng vận dụng thực tiễn hạn chế, cùng với việc giáo viên thiếu học liệu trực quan sinh động để tổ chức các hoạt động học tập tích cực.

Thầy Hồ Thanh Tùng nhận giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2026.

"Giải pháp tạo ra một hệ thống học liệu tích hợp gồm trò chơi giáo dục, tài liệu tham khảo và học liệu số, giúp học sinh tiếp cận kiến thức Hóa học trực quan, dễ hiểu, tăng tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, công trình hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục STEM và chuyển đổi số", thầy Tùng chia sẻ.

Triển khai thực tế tại Trường THCS Võ Thị Sáu từ tháng 9/2025 đến nay, bộ sản phẩm đã mang lại những con số ấn tượng: điểm trung bình môn Hóa học tăng từ 6,6 lên 8,0; tỷ lệ học sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng từ 52% lên 85%; tỷ lệ học sinh yêu thích môn học đạt tới 92%. 100% giáo viên tham gia khảo sát đánh giá sản phẩm mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học.

Thầy Hồ Thanh Tùng (thứ 2 từ phải qua trái) vinh danh tại lễ tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Với công trình này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vinh danh thầy Hồ Thanh Tùng tại lễ tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026. Trước đó, vào năm 2022, thầy cũng từng đạt danh hiệu này với công trình “Bảng tính tan thông minh dành cho học sinh THCS”.

Vì đàn em thân yêu và khát vọng đổi mới giáo dục

Không chỉ dừng lại ở các đề tài đạt giải, mọi sáng kiến của thầy Tùng đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh vùng nông thôn, còn nhiều thiệt thòi về cơ sở vật chất, được tiếp cận tri thức thuận lợi nhất. Thầy chủ động xây dựng hệ thống bài giảng điện tử, video thí nghiệm, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, ứng dụng phần mềm mô phỏng và các nền tảng số để quản lý, tương tác với học sinh và phụ huynh.

Thầy Hồ Thanh Tùng tại lễ tuyên dương chia sẻ cùng thầy cô năm 2026.

Trong chặng đường công tác, thầy Hồ Thanh Tùng đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào: 1 sáng kiến cấp toàn quốc, 3 sáng kiến cấp tỉnh; 4 lần đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh (2020, 2022, 2024, 2026) và Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024; Hai lần đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Ngoài ra, thầy Tùng 2 lần vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm 2021 và 2023) trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Thầy cũng có Công trình khoa học được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2021; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”, cùng nhiều bằng khen, giấy khen, phần thưởng giá trị khác.

Thầy Hồ Thanh Tùng tự hào nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô.

"Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhận được giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đây là động lực lớn để tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến, đào tạo ra những thế hệ học sinh đủ năng lực, phẩm chất, thích ứng với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế", thầy giáo trẻ Hồ Thanh Tùng tâm sự.

Những nỗ lực bền bỉ của thầy giáo trẻ Hồ Thanh Tùng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê sáng tạo, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ giáo viên và học sinh trên hành trình đổi mới giáo dục