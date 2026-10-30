Thầy giáo nước ngoài tát, túm cổ học sinh lớp 2: Trường Việt – Hoa tạm ngưng liên kết dạy tiếng Anh

Liên quan vụ giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh tại Trường Phổ thông Việt – Hoa (phường Cái Răng, TP Cần Thơ), ngày 30/10, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Tấn Bửu - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 22/9. Sau vụ việc, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt (đơn vị liên kết) làm việc với các phụ huynh và quyết định tạm ngưng chương trình liên kết giảng dạy tiếng Anh giao tiếp để rà soát, chấn chỉnh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, trong giờ học tiếng Anh tăng cường, giáo viên người nước ngoài nhiều lần dùng tay tát vào mặt học sinh, thậm chí, người này còn lôi tay, túm cổ và nhấc bổng một học sinh đưa ra khỏi lớp. Toàn bộ hành vi diễn ra trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác và một trợ giảng người Việt.

Thầy giáo người nước ngoài nhấc bổng đưa ra khỏi lớp học (Nguồn: Hình ảnh cắt từ video clip)

Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt xác nhận, giáo viên có hành vi bạo lực với học sinh là ông P., quốc tịch nước ngoài, giáo viên cơ hữu của trung tâm. Trong buổi học ngày 22/9 tại lớp 2A2, do một số học sinh gây ồn, mất trật tự và không làm theo hướng dẫn, giáo viên này đã mất bình tĩnh, đánh vào đầu 2 học sinh và kéo một học sinh khác ra khỏi lớp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm yêu cầu giáo viên viết tường trình, họp xem xét kỷ luật và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông P. từ ngày 23/9 do vi phạm các quy định về hành vi thiếu chuẩn mực, bạo lực với học sinh. Đồng thời, trung tâm đã có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.

Đại diện trung tâm thừa nhận trước đây đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ năng quản trị cảm xúc cho giáo viên người Việt nhưng chưa triển khai đầy đủ đối với đội ngũ giáo viên nước ngoài. Sau sự việc, trung tâm cho biết sẽ bổ sung nội dung tập huấn này nhằm phòng ngừa những tình huống tương tự.

Ông Trần Tấn Bửu – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Việt – Hoa cho biết, vụ việc xảy ra trong lớp học tiếng Anh giao tiếp do Trường Phổ thông Việt – Hoa liên kết với Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt tổ chức theo nhu cầu của phụ huynh. Hai đơn vị đã phối hợp triển khai chương trình hơn 4 năm qua, hiện có 13 lớp đang giảng dạy, chủ yếu là học sinh tiểu học.

Khuôn viên Trường Phổ thông Việt - Hoa (phường Cái Răng - TP Cần Thơ) (Ảnh: Đình Thương)

Sau khi sự việc được phát hiện, nhà trường đã trích xuất camera, mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc. Từ ngày 1/11, trường quyết định tạm ngưng chương trình liên kết giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, chờ Trung tâm Gia Việt hoàn thiện các biện pháp chấn chỉnh hoặc tìm kiếm đối tác phù hợp hơn.

Ông Bửu cho biết, nếu tiếp tục triển khai các lớp học tương tự trong thời gian tới, ngoài giáo viên nước ngoài và trợ giảng người Việt, nhà trường sẽ bố trí giáo viên chủ nhiệm trực tiếp theo sát lớp học.

Trường Phổ thông Việt – Hoa có 32 lớp từ tiểu học đến THPT, với gần 1.000 học sinh.