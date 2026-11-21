Trường nằm trên khu đất rộng 3 ha tại xã Mèo Vạc, khởi công tháng 3/2025 và dự kiến khánh thành vào ngày 23/11. Đây là món quà của thầy Nguyễn Xuân Khang, 77 tuổi, người sáng lập trường Marie Curie Hà Nội, tặng thầy trò ở xã biên giới này.

Sắp tới, 400 cây sa mộc sẽ được trồng quanh khuôn viên, tạo điểm nhấn về cảnh quan.

Toàn cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc.

Khu giảng đường mang tên Bạch Mã gồm hai tòa nhà hai tầng, nằm ngay phía sau cổng chính.

Theo thầy Khang, toàn trường hiện có 12 phòng làm việc, một hội trường sức chứa 100 người cùng 40 phòng học và 2 phòng thực hành rộng khoảng 50 m2.

Phòng học và phòng hội nghị được trang bị màn hình lớn, quạt trần cùng hệ thống âm thanh. Bàn ghế đang được chuyển đến để chuẩn bị cho lễ khánh thành và bàn giao.

Ngoài giảng đường Bạch Mã, trường Marie Curie Mèo Vạc còn có ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục.

Đây là tên gọi của bốn ngôi đền thuộc Thăng Long tứ trấn, thờ các vị thần trấn giữ bốn cửa ngõ Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa.

"Tứ trấn Thăng Long - Hà Nội lên Mèo Vạc trấn giữ biên cương Tổ quốc", thầy Khang lý giải.

Cổng ký túc xá làm bằng gỗ, lợp ngói máng (còn gọi là ngói âm dương), mang đậm nét kiến trúc nhà truyền thống của người Mông.

Nhà ăn rộng khoảng 800 m2, thiết kế với nhiều cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, có thể phục vụ cùng lúc khoảng 200-300 người.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc, cho biết trường Marie Curie Mèo Vạc có trang thiết bị tương đối hiện đại, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí xây dựng hoàn toàn do thầy Nguyễn Xuân Khang tài trợ.

Trong khuôn viên trường còn có nhà truyền thống và thư viện được thiết kế hình chiếc nấm, với các mặt sử dụng cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Dự kiến, gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ (chưa gồm học sinh lớp 5 và 9) sẽ chuyển về học tại trường ngay trước ngày khánh thành. Theo thiết kế, trường có thể nhận khoảng 1.000 học sinh.

Trường còn có nhà thể chất rộng rãi, dành cho các hoạt động thể dục, thể thao như bóng đá, cầu lông.

Sân bóng ngoài trời được bố trí ở trung tâm trường, trước ký túc xá.

Đầu năm 2024, thầy Khang cho biết dự chi 100 tỷ đồng xây dựng một ngôi trường tại Mèo Vạc. Trước đó, năm 2021, trường Marie Curie Hà Nội đã trồng hai vạn cây sa mộc tại đây, năm 2022 tổ chức dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.600 học sinh.

Khi được hỏi về tổng chi phí thực tế, thầy Khang không tiết lộ, song cho biết 100 tỷ đồng chỉ là con số dự kiến từ hơn hai năm trước.

"Với tôi, ngôi trường này vô giá", thầy nói.

Thầy Nguyễn Xuân Khang.

Hành động ý nghĩa của thầy Nguyễn Xuân Khang cũng được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT viết thư cảm ơn.

Trong thư, Bộ trưởng GD&ĐT bày tỏ sự xúc động khi được biết thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đã dành tâm huyết, nguồn lực để xây dựng và trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

“Nghĩa cử của thầy thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng ghi nhận, không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy Khang cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

“Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi”, Bộ trưởng chia sẻ.

Thay mặt ngành giáo dục, Bộ trưởng GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới thầy Khang lời cảm ơn chân thành, sâu sắc.

“Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy gửi gắm trong đó. Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em. Tôi tin rằng những việc làm cao đẹp của thầy sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà”, Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng chúc thầy Khang luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Dự kiến ngày 23/11 tới đây, thầy Nguyễn Xuân Khang (77 tuổi) sẽ lên Mèo Vạc (Tuyên Quang) để khánh thành và tận tay trao tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc.

Hiện nay, theo thiết kế, trường có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.000 học sinh, được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập. Đầu năm học 2026-2027, địa phương đã tuyển gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ và gửi các em học nhờ ở một trường lân cận từ sau khai giảng, chờ bắt đầu vào trường sau lễ khánh thành.