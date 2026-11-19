Thầy Nguyễn Thanh Bách có 8 năm công tác tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 19/11, tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GD&ĐT tổ chức, Nguyễn Thanh Bách là thầy giáo mầm non duy nhất trong số 335 nhà giáo tiêu biểu được Bộ GD&ĐT tuyên dương năm 2026.

"Tôi rất vinh dự và tự hào, xúc động khi những nỗ lực của mình trong thời gian qua được ghi nhận", thầy Bách, 31 tuổi, giáo viên trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vượt định kiến để theo đuổi nghề giáo

Quê ở Thái Nguyên, từ khi học THPT, thầy Thanh Bách đã yêu thích ngành sư phạm. Có năng khiếu hát, múa, vẽ và yêu thích trẻ nhỏ, thầy quyết định theo học ngành Giáo dục mầm non tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Dù được gia đình ủng hộ, song không ít người bàn tán, thắc mắc chuyện là con trai lại chọn ngành vốn được xem là phù hợp với nữ giới. "Nhưng mình bỏ qua tất cả để theo đuổi công việc", thầy Bách nhớ lại.

Những ngày đầu đứng lớp, Bách không tránh khỏi bỡ ngỡ. Trẻ nhỏ có những phản ứng, nhu cầu riêng mà người giáo viên chỉ có thể hiểu rõ khi trực tiếp chăm sóc, giáo dục các em. Một trong những tình huống khiến giáo viên nam gặp khó khăn hơn là chăm sóc trẻ trong các hoạt động vệ sinh cá nhân. Thầy từng gặp trường hợp phụ huynh xin chuyển lớp cho con gái vì lo ngại những vấn đề nhạy cảm.

Khi ấy, thầy Bách đang dạy hợp đồng tại một trường mầm non tư thục. Sau khi nhà trường trao đổi, chia sẻ về năng lực, phẩm chất của thầy, phụ huynh mới đồng ý cho con tiếp tục học. Song, chỉ khoảng một tháng sau, phụ huynh đã thấu hiểu và yên tâm, thậm chí giới thiệu bạn gái cho thầy.

"Khi mình làm tốt công việc, phụ huynh sẽ tin tưởng và học sinh cũng yêu quý", thầy chia sẻ.

Thầy Bách được tuyên dương nhà giáo tiêu biểu 2026. Ảnh: Moet.

Tám năm gắn bó với trẻ vùng cao, là thầy giáo mầm non duy nhất của xã

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Bách có nhiều cơ hội giảng dạy ở các trường tư thục hoặc các địa phương có điều kiện tốt. Tuy nhiên, năm 2018, khi thấy huyện Văn Lãng (cũ), tỉnh Lạng Sơn, tuyển dụng giáo viên, thầy giáo trẻ quyết định nộp hồ sơ, bắt đầu hành trình gắn bó với trẻ em vùng cao.

"Từng thực tập ở các trường lớn, tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới, mình muốn mang điều này đến với trẻ em vùng cao, nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn", thầy Bách kể.

Na Sầm là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày và Nùng. Nhiều gia đình sống ở các bản xa trung tâm, đường đi cách trở nên thường cho trẻ nghỉ học.

Tám năm công tác, thầy Bách nhiều lần cùng các đồng nghiệp đến tận nhà vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. Đường đất khó đi, xe máy không thể vào tận nơi, giáo viên phải đi bộ vào bản để gặp gỡ, giải thích và động viên.

Thầy Bách đổi mới phương pháp giảng dạy, làm đồ dùng sinh động để trẻ hứng thú. Ảnh: NVCC.

Lớp học vùng cao có những học sinh khuyết tật, gặp khó khăn trong giao tiếp và hòa nhập. Thầy Bách dành nhiều tình yêu thương hơn cho các con, thường trò chuyện, quan tâm để các em cảm gần gũi, hòa đồng với bạn bè.

"Có học sinh chậm nói, ban đầu ít giao tiếp với mọi người. Mình kiên nhẫn, chăm chút nên các em yêu quý, không muốn về nhà sau giờ học", thầy giáo kể.

Chia sẻ về phương pháp giáo dục, thầy Bách nói "trước tiên vẫn là yêu trẻ". Khi giáo viên coi học sinh như con em trong gia đình, các em sẽ cảm thấy an toàn và thích đến lớp hơn. Ngoài ra, thầy giáo chú trọng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để đổi mới bài giảng.

Năm 2025, thầy Bách được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Sau quá trình sắp xếp trường lớp, thầy trở lại công tác giảng dạy, là thầy giáo mầm non duy nhất của xã. Dù ở cương vị nào, thầy vẫn giữ tình yêu với nghề và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

"Tôi chọn nghề này bằng lòng yêu trẻ, không phải địa vị hay chức danh nào. Dù ở bất cứ vị trí nào tôi, vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", thầy giáo chia sẻ trong phóng sự do Bộ GD&ĐT thực hiện.