Thầy giáo giao 'deadline' đặc biệt cho học trò dịp 20/10: Về nhà, ôm mẹ thật lâu

Bức thư thầy giáo Huỳnh Thanh Phú gửi học trò nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong bức thư gửi học trò nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thầy giáo Huỳnh Thanh Phú viết rằng sau này lớn lên, các em sẽ có rất nhiều nơi để đi, rất nhiều người để gặp, rất nhiều điều để bận tâm.

Cùng với hành trình ấy, sẽ có những ngày các em trở về nhà thật muộn. Khi ấy, mẹ có thể vẫn đón con bằng câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay có mệt không?". Và có lẽ, câu trả lời cũng chỉ đơn giản: "Con ổn mà".

Thế nhưng, theo thầy giáo Huỳnh Thanh Phú, đôi khi mẹ chẳng cần nghe câu "con ổn". Điều mẹ cần hơn cả là con chịu ngồi xuống bên mẹ một chút, cùng ăn một bữa cơm, kể mẹ nghe vài câu chuyện nhỏ trong ngày. Và nhìn mẹ lâu hơn một chút...để nhận ra mái tóc ấy đã có thêm vài sợi bạc.

Thông qua bức thư, thầy hiệu trưởng muốn học trò hiểu rằng thời gian bên gia đình không phải lúc nào cũng còn vẹn nguyên để chờ đợi. Khi đứa con lớn lên, khoảng cách giữa những người thân đôi khi không chỉ được đo bằng quãng đường, mà còn bằng thời gian mỗi người dành cho nhau.

Nhân ngày 20/10, thầy giáo Huỳnh Thanh Phú cũng nhắn nhủ học trò đừng tạo áp lực cho mình trong việc tìm kiếm một món quà thật đặc biệt dành tặng mẹ.

"Hoa đẹp rồi sẽ tàn. Quà rồi cũng cất vào một góc. Còn một cái ôm của con, mẹ có thể nhớ rất lâu. Nếu đã lâu rồi chưa nói, thì hôm nay nói nhé: "Mẹ ơi, con thương mẹ!"", thầy giáo Huỳnh Thanh Phú viết.

Cuối bức thư, thầy giáo Huỳnh Thanh Phú gửi tới học trò một "deadline" đặc biệt, đó là "Ôm mẹ thật lâu" kèm lời nhắn đừng để deadline này trễ.